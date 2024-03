"No hay malas vibras": Darío Osorio confirma el cambio de aires en el camarín de Chile

Chile hizo todo lo posible pero no pudo llevarse el triunfo en su último partido de la gira por Europa. Este martes la Roja cayó dando la pelea por 3 a 2 ante Francia en un partido donde Darío Osorio marcó su primer gol.

La Joya fue uno de los jugadores que recibió el respaldo de Ricardo Gareca y esta tarde nuevamente fue titular. El extremo del Midtjylland mostró un buen nivel y lo coronó estrenándose en las redes con el Equipo de Todos, aunque sorprendió con unas declaraciones sobre la interna.

En el triunfo ante Albania, Alexis Sánchez había dado muestras de un cambio de actitud con la salida de históricos como Gary Medel y Arturo Vidal. Esto lo ratificó el ex Universidad de Chile, quien valoró que ahora en la Roja “no hay malas vibras”.

Darío Osorio celebra el buen ambiente en el nuevo camarín de Chile

Ricardo Gareca agarró a la selección chilena y planteó cambios de inmediato. Además de salidas de referentes y regresos de otros, el Tigre comenzó a apostar por nombres como titulares fijos. Darío Osorio fue uno de los elegidos y en los amistosos en Europa respondió a la confianza.

Tras su gol ante Francia la Joya conversó con Chilevisión y dejó sus impresiones de lo ocurrido en Marsella. “Buenas sensaciones para el cuerpo técnico nuevo, tenemos que seguir trabajando en los detalles”, lanzó de entrada.

Darío Osorio valoró que, a diferencia de lo ocurrido con Eduardo Berizzo, hoy si usa su puesto habitual. “Es la posición similar a la que estoy jugando y me he sentido cómodo con su indicaciones y todo lo que me pide”.

En esa misma línea, se mostró feliz de estar vistiendo la camiseta de la Roja. “Un sueño, todo futbolista quiere representar a su selección. No se puede la victoria pero seguiremos trabajando”, remarcó.

Pero fue tras ello que Darío Osorio sorprendió con sus declaraciones sobre la interna del camarín de la selección. “Confío en el cuerpo técnico y compañeros, un lindo grupo para seguir trabajando”, señaló el extremo.

Eso no fue todo, ya que recalcó que hoy la Roja disfruta de un momento que hasta hace un tiempo atrás no había. “Es un grupo unido, todos corren por todos, no hay malas vibras en el grupo y eso se ve reflejado en la cancha”.

Darío Osorio confirma los dichos de Alexis Sánchez y, más allá del resultado, queda feliz con una selección chilena que ilusiona. El Equipo de Todos ahora se enfoca en los próximos desafíos, en los que habrá que ver si Ricardo Gareca volverá a confiar en los históricos a los que cortó y a los que les dio minutos en esta gira.

¿Cuáles son los números de Darío Osorio con Chile?

Gracias a su actuación ante Francia, Darío Osorio llegó a los ocho partidos oficiales en total disputados con la camiseta de Chile. En ellos ha marcado un gol y llegó a los 285 minutos en el terreno de juego.

¿Cuál es el próximo partido de la selección chilena?

La selección chilena ahora se toma una pausa antes de su regreso a las canchas. La Roja enfrentará dos amistosos a comienzos de junio, los que cerrarán su preparación para la Copa América 2024 que arranca el día 20 de dicho mes.

