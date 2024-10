La selección chilena ha sido un verdadero polvorín en las últimas horas con la renuncia de Carlos Palacios. El atacante de Colo Colo decidió borrarse en la previa a visitar a Colombia, en lo que para muchos fue abandonar el barco en el peor momento posible.

Uno de los actores secundarios en todo este asunto es Arturo Vidal, quien en sus redes sociales ha sido bastante crítico con la labor de Ricardo Gareca en la Roja. El King ha visto sus partidos como un hincha más y no ha dudado en soltar la artillería por la derrotas.

Sin ir más lejos Manuel de Tezanos en su canal Balong en YouTube acusó al bicampeón de América de derechamente “desestabilizar” el proceso del Tigre. Para el periodista incluso Vidal tuvo mucho que ver en la decisión de Palacios.

“Aquí Vidal no puede escaparse a que él ha sido parte de la selección que no clasificó a dos mundiales. Tampoco es que se fue Vidal y dejamos de ir a los mundiales. Entonces toda está mala onda que está generando y toda esta desestabilización que le está haciendo a Gareca”, aseguró.

En ese sentido el periodista aseguró que “Gareca está desestabilizándose solo con sus malas decisiones. Hay malos planteamientos, una sensación de desconocimiento del medio que es llamativa y decepcionante”.

“Por el otro lado está esta desestabilización externa que se está haciendo por parte de Vidal, que tiene mucha voz y voto y que creo que Palacios es una víctima de esto. Palacios cree que tomó una buena decisión, yo creo que tomó una pésima decisión”, agregó.

La Joya decidió borrarse de la selección chilena en la antesala de viajar a Colombia. | Foto: Photosport.

Sobre esta postura de la Joya, De Tezanos afirmó que “después el tiempo dirá si esta renuncia a la Selección le va a traer beneficios o un problema en su carrera. Por lo menos en el corto plazo no va a volver a aparecer en la Selección”.

“Él fue muy inocente en esto, mal asesorado. Aquí no estamos hablando de Alexis Sánchez en su prime. Es un jugador que tiene buenos partidos, pero Colo Colo sin él gana igual. Palacios no es Alexis Sánchez, no es Valdivia en su prime”, añadió.

“Palacios es un jugador que tiene buenos partidos, hizo aceptables partidos en algunos casos, otros buenos en Copa Libertadores, otros no tan buenos, jugó mal con Bolivia y los minutos con Brasil no son para evaluarlo. Tampoco es un jugador consolidado que uno diga va a ir a Argentina y la va a romper”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

El próximo duelo de la Roja será ante Colombia este martes 15 de octubre a partir de las 17:30 (hora de Chile) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El equipo de Ricardo Gareca está obligado a ganar para salir del último lugar de estas Eliminatorias.