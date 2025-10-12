El pobre desempeño que mostró la selección chilena en el último Mundial Sub 20 ha dado que hablar, donde el equipo de Nicolás Córdova quedó eliminado en la ronda de los octavos de final.

Con un triunfo y tres derrotas la nueva generación de la Roja mostró sus armas para el futuro, donde dejaron más dudas que certezas en lo que se viene para el futbol chileno.

Una radiografía que también sacó el representante Washington Castro, en conversación con Paulo Flores en “El Almanaque de Florete”, donde apunta que Chile tendrá que esperar largos años.

“Después de la gran generación dorada, que ganó las dos Copas Américas a un gran nivel, van a pasar muchos años para que aparezcan nuevos Vidal, Aránguiz Alexis, Isla, Medel, Bravo, no me quiero olvidar de alguno pero fue una generación impresionante que comenzó con José Sulantay”, explicó.

Washington Castro compartió sus historias en “El Almanaque de Florete”.

Washington Castro apunta al gran problema del fútbol chileno

Washington Castro tiene experiencia con los jugadores chilenos y conoce muy bien el mercado nacional de jugadores, por lo mismo apunta que la Roja está lejos de lo que se espera.

“El fútbol es pasión, es jugar por amor, no perder el hambre que traíamos los pibes de antes como Elías Figueroa, que fue el mejor zaguero que vi”, explicó en el programa.

“En esta Sub 20, con todo respeto a los muchachos, no se ve un recambio. Me gusta mucho Assadi, Osorio, en ellos algo hay, pero hay que hablarles de fútbol, de la vida, que respiren y vivan para el fútbol. Hoy está la IA, los Ipad, quieres conversar con tus nietos y no te dan bola porque están con los aparatos”, detalló.

“Falta que los pibes jueguen en el barrio, me hice viendo a los campeones del mundo de 1950”, profundizó.

Mira la entrevista: