Chile disputa dos duelos muy importantes en la fecha doble de las Eliminatorias. La Roja busca meterse en zona de clasificación para la Copa del Mundo, por lo cual necesita con urgencia los puntos. Claro que nuevamente, no contará con Arturo Vidal.

El King es una de las figuras del seleccionado en los últimos años. Desde su debut en 2007, se ha convertido en uno de los mejores jugadores en la historia de La Roja, registrando la disputa de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, mientras que también levantó la Copa América de 2015 en Chile y de 2016 en Estados Unidos. Una trayectoria impecable, con la cual Eduardo Berizzo no contará nuevamente.

Chile enfrenta a Paraguay en condición de local y a Ecuador como visita. El inicio de las Eliminatorias no ha sido bueno y el técnico nacional ha sido el foco de bastantes críticas. Incluso, muchas voces aseguran que si Berizzo no consigue resultados positivos, podría dejar su cargo. Por la importancia de estos encuentros, el no contar con un jugador como Arturo Vidal es llamativo. Acá te contamos la sencilla razón de su ausencia.

¿Por qué Arturo Vidal no es convocado a Chile para las Eliminatorias?

El motivo de la ausencia del King es porque está lesionado. El pasado 12 de septiembre en el duelo ante Colombia, en la 2° fecha de Eliminatorias, el jugador salió con molestias del encuentro. Una vez finalizado el duelo y con los exámenes realizados, se confirmó su daño: lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular.

Vidal fue operado y hoy está en proceso de recuperación. Su periodo de mejora es de alrededor de tres meses, por lo que es poco probable que vuelva a jugar en este 2023. Recién podría estar disponible en el 2024, tanto para Chile como para su club, Athletico Paranaense.

Un año para el olvido

El 2023 ha sido una de las temporadas más complejas en la exitosa carrera de Arturo Vidal. El jugador comenzó el año con la camiseta de Flamengo, con el desafío del Mundial de Clubes tras haber conquistado la Copa Libertadores. Sin embargo, los resultados no acompañaron al Mengao y el club cayó en aquel torneo internacional, al igual que en la Recopa Sudamericana ante Independiente del Valle.

Ante el mal momento, el equipo carioca decidió contratar a Jorge Sampaoli como entrenador. Se pensaba que con el argentino en la banca, Vidal recuperaría su mejor nivel y el protagonismo que no había tenido, aunque esto no sucedió. De hecho, el King y el casildense terminaron enfrentados, con el formado en Colo Colo disparando a través de la prensa contra el técnico campeón de América con Chile.

El Rey dejó Flamengo y arribó a Athletico Paranaense. En Curitiba alcanzó a sumar nueve encuentros, sin goles, antes de sufrir la lesión que hoy lo tiene al margen de las canchas. De esta manera, Arturo Vidal despide un 2023 bastante complejo, lejos de los títulos y el protagonismo acostumbrado. A sus 36 años, habrá que esperar su recuperación y si puede volver a ser opción en La Roja.