Durante los últimos partidos de la temporada en el estadio Monumental, Colo Colo ha tenido un espectador de lujo en sus tribunas. Arturo Vidal se ha hecho presente para alentar al Cacique mientras se recupera de su grave lesión en la rodilla.

Desde el choque con Colombia en septiembre, cuando terminó con problemas físicos que lo obligaron a operarse, el King no ha dejado de apoyar al equipo de sus amores. En cada uno de los encuentros en la Ruca el volante ha dicho presente, lo que para muchos en un claro guiño sobre el futuro.

Con su contrato en el Athletico Paranaense terminando en diciembre, muchos ruegan que Arturo Vidal regrese de una vez por todas a Colo Colo. Y mientras los rumores vuelvan, desde la interna del Cacique le dejaron un claro mensaje al respecto.

Gustavo Quinteros quiere a un Arturo Vidal que pueda aportar en Colo Colo

Previo al amistoso de Colo Colo con River Plate, Gustavo Quinteros habló en conferencia de prensa. El técnico del Cacique abordó varios temas, entre ellos los rumores que vinculan a Arturo Vidal con el club para la temporada 2024.

El entrenador no le hizo el quite, pero descartó referirse a negociaciones. “Arturo, como todos los jugadores que salieron del club y que es su casa, no tengo dudas que muchos de ellos les gustaría volver en algún momento y retirarse jugando en el club de sus amores”.

En esa misma línea, Gustavo Quinteros recalcó que Arturo Vidal se ve con deseos de estar una vez más como jugador en el Monumental. “Él debe tener muchas ganas, creo que el club siempre le dará la oportunidad”.

Pero si bien aún no sabe si seguirá en la banca, el técnico de Colo Colo pidió al King un retorno a lo grande y no sólo por cumplir. “Ojalá que cuando decida volver pueda aportar mucho todavía a este club. Eso es lo que puedo decir”.

“Lo mismo cuando se habló de Claudio Bravo u otros. Son gente que salieron de aquí, es su casa y en algún momento pueden volver”, sentenció.

Arturo Vidal sigue trabajando en su recuperación y espera estar de vuelta cuanto antes. En Athletico Paranaense lo esperan para saber lo que pasará con su futuro, mientras Colo Colo ruega para que se concrete el regreso de uno de sus canteranos más destacados de la historia.

¿Cuándo juega Colo Colo con River Plate?

Colo Colo saltará a la cancha del estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción para enfrentar a River Plate este miércoles 15 de noviembre. El duelo está programado para las 20:00 horas.

¿Cuál es la lesión que tiene Arturo Vidal?

Arturo Vidal sufrió una lesión meniscal traumática aguda con bloque articular en el duelo de Chile con Colombia. Se espera que esté de vuelta entre diciembre y enero.

