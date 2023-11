La selección chilena tiene esta noche en un duelo clave ante Paraguay por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo de todos está necesitado de puntos tras caer en Venezuela en octubre pasado, por lo que ante los guaraníes será ganar o ganar en el Estadio Monumental.

Una de las hinchas de lujo que trae el seleccionado guaraní es Larissa Riquelme, modelo que se ganó el corazón de los futboleros por su presencia en el Mundial de Sudáfrica 2010, justamente, el último que jugó Paraguay.

En conversación con ADN Radio, la modelo declaró que “estoy nerviosa, pero feliz de volver a Chile. Estaré presente apoyando a mi selección, deseando que la noche del jueves podamos ganar”.

“Será un encuentro muy competitivo, duro, ya que ambos necesitan los puntos. Creo que será un duelo bastante importante, así que veremos cómo va el resultado y lo que va aconteciendo entre Chile y Paraguay”, agregó.

En ese sentido, se la jugó por dar un resultado para esta noche, apuntando que “creo que el partido terminará 2-1 a favor de Paraguay. Espero que en el primer tiempo podamos meter los goles suficientes para no sufrir en el segundo”.

“Berizzo acá sufrió Mucho”

Además, la modelo paraguaya recodó lo que fue el proceso de Eduardo Berizzo en el combinada albirrojo, el que lamentablemente nunca pudo despegar del todo por los malos resultado.

“Acá sufrió mucho, ya que no le fue bien y mucho no logró. Me hubiese gustado que haya dejado un buen legado, pero lastimosamente no le fue bien”, declaró Riquelme.

Cabe recordar que Berizzo dirigió en 31 partido a Paraguay entre 2019 y 2021, donde apenas logró siete victorias, además de 13 empates y 11 derrotas. Con un bajo 36.56% de rendimiento fue despedido el 15 de octubre de 2021, luego de una derrota por 4-0 en Bolivia por las Eliminatorias para Qatar 2022.

Los nominados de la selección chilena para esta fecha doble

Arqueros: Brayan Cortés (Colo Colo), Gabriel Arias (Racing) y Fernando De Paul (Colo Colo).

Defensas: Guillermo Maripán (Monaco), Gary Medel (Vasco da Gama), Gabriel Suazo (Toulouse), Matías Zaldivia (U. de Chile), Matías Catalán (Talleres), Paulo Díaz (River Plate), Thomas Galdames (Godoy Cruz), Felipe Loyola (Huachipato).

Volantes: Erick Pulgar (Flamengo), Marcelino Núñez (Norwich), Alfred Canales (Magallanes), Rodrigo Echeverría (Huracán), Maximiliano Guerrero (La Serena), Felipe Méndez (CSKA de Moscú), Darío Osorio (Midtjylland), César Pérez (U. La Calera), Vicente Pizarro (Colo Colo).

Delanteros: Alexis Sánchez (Inter), Ben Brereton (Villarreal). Alexander Aravena (U. Católica), Víctor Dávila (CSKA de Moscú), Damián Pizarro (Colo Colo).

¿A qué hora juega Chile ante Paraguay?

La Roja enfrentará a Paraguay hoy jueves 16 de noviembre a partir de las 21:30 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 5 de las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026.

