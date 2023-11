DT de Paraguay llega con confianza: "No tendremos grandes inconvenientes ante Chile"

El entrenador de Paraguay, Daniel Garnero, habló en conferencia de prensa antes de viajar a Chile para enfrentar a la Roja en la fecha 5 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Aunque cuenta con la sensible baja de Miguel Almirón, el DT se mostró muy confiado en lo que puede hacer la Albirroja en Santiago.

“Tenemos fuerzas muy parejas con Chile, tienen jugadores de mucha experiencia y de mucho desequilibrio. Juegan de local. Tendremos que manejar un montón de situaciones que, si estamos preparados y creo que sí, tendremos grandes posibilidad de venirnos con los tres puntos”, contó.

“Somos equipos parecidos con muchas falencias. Pero nosotros tenemos muchas virtudes que, si las llevamos a cabo, no tendremos grandes inconvenientes ante Chile”, manifestó después el hombre que en 1996 jugó por Universidad Católica.

Además, descartó que Eduardo Berizzo, entrenador de la Roja, tenga ventaja de cara al partido por haber dirigido a Paraguay. “La información siempre es válida, pero no creo que sea determinante en un juego. Es mucho mejor conocer a quiénes te vas a enfrentar, pero no será determinante”, cerró.

DT de Paraguay confiado ante la Roja: “Pienso en ganar o no jugaría”

Daniel Garnero no quiso responder a los periodistas paraguayos qué pasaría si el equipo no logra una victoria sobre Chile como visita. “No pienso en eso. Pienso en ganar o no juego. Estoy totalmente convencido de que si hacemos bien las cosas podemos ganarle a Chile”, manifestó.

Sí contestó respecto a cómo cree que se jugará el partido. “Los dos equipos quieren apoderarse del balón y el que lo sepa administrar mejor sacará ventaja. Eso se da más en el mediocampo, donde la fluidez de juego es mayor. En ese sector será muy importante la recuperación y la agresividad para atacar”, dijo.

Por último, reveló cómo está su plantel. “Están todos muy bien. La baja de Almirón es muy importante, pero son cosas del fútbol. Sabemos que contamos con un plantel importante y si surgen estas cosas hay que estar preparado. Ya tengo preparado el equipo”, concluyó.

Paraguay es, por ahora, un rival directo de Chile en las Eliminatorias al Mundial 2026. Ambas selecciones tienen cuatro unidades en la tabla de posiciones de la clasificación a la Copa del Mundo, pero la Albirroja saca ventaja por la diferencia de gol (-1 vs -3).

¿Cuándo juega Chile contra Paraguay por las Eliminatorias?

Chile enfrentará a Paraguay en la fecha 5 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El duelo está programado para este jueves 16 de noviembre desde las 21:30 horas en el estadio Monumental.

