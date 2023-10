La selección peruana visita a Chile por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Los incaicos, al igual que La Roja, aún no conocen el triunfo tras el empate y la derrota del debut en la primera y segunda fecha.

Así las cosas, los ojos están puestos en lo que pueda hacer el entrenador Juan Reynoso en la banca de Perú. El sucesor de Ricardo Gareca no ha podido llenar el paladar de los hinchas ni la prensa incaica tras su llegada al cargo en agosto de 2022 y el partido contra Chile aparece como clave.

Si bien aún no hay voces de despido, una derrota frente a La Roja puede dejar mal parado al DT del vecino país, incluso teniendo en cuenta que una victoria de Chile no está fuera de la teoría. Reynoso necesita golpear la mesa en el estadio Monumental de Santiago para ganarse la confianza y no seguir en deuda.

“¿Por qué el Perú vs. Chile sería un duelo decisivo para Juan Reynoso en las Eliminatorias?”, titula Depor en el país del norte agregando que “cuestionado por la falta de gol, el Perú de Reynoso necesita cambiar ante Chile la imagen que dejó en las dos primeras fechas de las eliminatorias. La idea es sumar dentro y fuera de la cancha”.

El mismo medio explica que “veintiséis años después, Juan Reynoso vuelve a Santiago para disputar un partido con la Selección Peruana ante Chile por Eliminatorias. Antes lo hizo como jugador, en 1997, y ahora lo hará como técnico, encabezando una nueva era en la historia de la bicolor y con la necesidad de lograr su primera victoria camino al Mundial 2026”.

“El duelo contra la Roja no sólo pondrá en juego los tres puntos, sino que también le agrega un condimento especial para el Cabezón: este es el momento bisagra en que le urge ganar para sumar crédito como DT del equipo de todos y callar a quienes cuestionan su trabajo”, sentencia Depor.

El camino de Perú hasta ahora

Cabe recordar que la selección peruana debutó en las eliminatorias a la Copa del Mundo 2026 con empate sin goles ante Paraguay como visita. Y en el siguiente partido no habían muchas chances…

Días después Perú supo aguantarle como local a Brasil, pero el agónico y solitario gol de Marquinho a nada del tiempo reglamentario sentenció la derrota incaica en Lima, diluyendo el enorme esfuerzo realizado contra la Verdeamarela.

¿Cuándo juega Perú contra la selección chilena?

La Roja recibe a Perú este jueves 12 de octubre, desde las 21:00 horas en el estadio Monumental de Santiago, por la tercera fecha de las eliminatorias al Mundial 2026.

¿Quiénes son los siguientes rivales de Chile y Perú?

Posterior al Chile-Perú, La Roja visitará a Venezuela y los del Rimac serán locales contra Argentina, ambos partidos válidos por la cuarta fecha de las clasificatorias.