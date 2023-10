Parece que todavía existen personas que creen que el fútbol se trata de una guerra de colores. En la previa del Clásico del Pacífico entre Chile y Perú, un medio del vecino país insultó de manera terrible a los históricos de nuestro país.

En la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, ambas selecciones se ven las caras obligadas a ganar. Sin embargo, esto algunos lo están confundiendo con un odio que bordea el racismo y que no le hace nada de bien al deporte.

Fue en el medio Trome donde se lanzaron con todo contra los jugadores históricos e hinchas de Chile. Una columna de opinión se pasó tres pueblos e insultó en duros términos a los jugadores bicampeones de América, además de los fanáticos para calentar el Clásico del Pacífico.

Insultos contra Chile y sus hinchas en odiosa columna de opinión en Perú

En la previa del Clásico del Pacífico entre Chile y Perú, Trome publicó una columna de opinión. Escondido sin dar la cara y bajo el nombre de El Bombardero, atacaron con todo a los históricos bicampeones de América y hasta a los hinchas de la Roja.

“Este Chile-Perú es una gran oportunidad para golpear y romper la malísima racha en Santiago. Y me baso en lo que he visto en la primera fecha doble y amistosos de la ‘Roja’. Ni siquiera tomo en cuenta sus últimas eliminaciones”, comenzaron señalando.

Es tras ello que se lanzan contra los históricos de la Roja. “Siguen con tíos en sillas de ruedas porque no salen chibolos buenos. La neta es que no me inspiran ni mela. Ni miedo, temor ni tampoco subestimo. Repito, la única forma que nos pinten el cacharro es que tengamos una noche fatal. Y por siaca, lo vengo escribiendo hace rato y me han dado la razón los históricos Fabián Estay, Carlos Caszely y otros comentaristas. El equipo del ‘Toto’ es una gelatina y de bolsa. Ni siquiera de caja. Así que pilas”.

Eso no fue todo, ya que además aprovecharon de insultar a los hinchas de Chile. “Apliquemos la inteligencia, personalidad y canchería. La localía es su fuerte, su ‘mejor jugador’, porque no son como algunos sonsos que pagan hasta reventa de 2 mil soles para hacerle barrita al rival o pleitesía a una estrella mundial. Esos rotos tribuneros son guapos solo con nosotros. Van otras selecciones y están muditos”.

En esa misma línea, llamaron a Perú a romper su mala racha sin victorias como visitante ante Chile en eliminatorias. “No estoy para dar clases de táctica. Ni sermones de fútbol. Las flechitas de la pizarra colgada en el camarín hay que cumplirlas. El sistema lo elige el DT, los jugadores lo desarrollan. Lo que marcará la diferencia es la impronta, inspiración, iniciativa y buenas decisiones”.

“Las pautas y detalles del entrenador suman… o también restan. Espero que no ratoneemos. Una cosa es el orden defensivo y otra colgarse del arco y renunciar al ataque. Si no rematamos o avanzamos es por las santas hueveras. Esos si a los 30 minutos no vacunan, se vuelven cardiacos. Y con las cargadas entrarán en trompo”, sentenciaron.

¿Podrá Perú romper su mala racha de visitante ante Chile? ¿Podrá Perú romper su mala racha de visitante ante Chile? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo juegan Chile y Perú?

Chile recibe a Perú la noche de este jueves 12 de octubre por las Eliminatorias Sudamericanas. El duelo está programado para las 21:00 horas.

¿Cómo va el historial del Clásico del Pacífico?

El historial del Clásico del Pacífico favorece a Chile. La Roja ha ganado 45 partidos, mientras que Perú apenas 24. Se han registrado 14 empates.

