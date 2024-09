Patricio Yáñez realizó una curiosa declaración cargada de ironía. Es que la dura derrota de la selección chilena contra Bolivia dejó muy herido al fútbol nacional y el ex delantero de La Roja no fue la excepción.

En la búsqueda de respuestas, uno que ha mostrado activa opinión es el ex jugador de la generación dorada y hoy mediocampista de Colo Colo, Arturo Vidal.

En una de sus opiniones, el Rey Arturo dejó botando que la selección chilena debe reestructurarse y partir de la base de Colo Colo y Universidad de Chile. Incluso, el volante argumentó que de esa forma se clasificó al Mundial de Francia 98: albos y azules más Iván Zamorano y Marcelo Salas.

En medio del debate de Deportes en Agricultura, Yáñez manifestó medio mosqueado que “entonces que vaya Vidal a la selección a dirigir, porque todo el mundo lo agarra… todo el mundo”.

El insólito análisis de Gareca

Ahí tomó la palabra Cristián Caamaño: “Vidal dijo que fue un error echar a Berizzo en la banca de la selección. Se fue Berizzo y no lo llamó nadie”.

Poco antes, Pato Yáñez también había cuestionado el rendimiento de la selección chilena, de Ricardo Gareca como DT y del análisis del Tigre tras la derrota contra Bolivia.

En Colo Colo se ha visto a Vidal casi como ayudante del DT Jorge Almirón.

“Este mensaje no esta llegando, no gusta a los jugadores”, manifestó el ex delantero exponiendo más tarde que “si Gareca considera que este es un buen rendimiento, Brasil nos mete 6 y Colombia 7, que son los próximos rivales. No sé por qué Gareca hace este análisis”, sentencia Pato Yáñez.

Cabe recordar que, entre otras cosas, Arturo Vidal también pidió a Gary Medel de vuelta en las nóminas de Chile y a Leonardo Gil, de Colo Colo , en el mediocampo de La Roja.