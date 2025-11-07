Otra vez las métricas: La Roja Sub 17 valora registro del GPS contra Francia a pesar de la derrota

La selección chilena comenzó con el pie izquierdo su participación en el Mundial Sub 17 en Qatar. El elenco dirigido por Sebastián Miradan fue superado por Francia y en el debut perdió por 2-0.

Sin embargo, en el cuerpo técnico se sacaron al limpio las cosas buenas que tuvo el equipo nacional. Es que las métricas mostraron números azules y hasta confirmaron que se peleó en igualdad de condiciones con uno de los equipos llamados a ser candidatos al título.

“Creemos que la preparación ha sido muy buena, efectivamente el esfuerzo físico fue grande, así lo mostraron los resultados de los GPS. Muchos jugadores hicieron esfuerzos que no los habían tenido en los otros partidos de la Sub 17”, confesó el DT en conversación con el enviado de Redgol Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

Aunque ahora se hizo hincapié que con los datos no basta y se debe concretar en el arco rival. “Pero el resultado del partido no termina siendo un factor lo físico. La idea es explotar las características de nuestros jugadores. Tenemos que tratar de jugar más al pie, asociarnos, estar más juntos, buscar paredes”, apuntó Miranda de cara al próximo partido ante Uganda.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile en el Mundial Sub 17?

Ahora la Rojita Sub 17 tiene que enfrentar a Uganda este sábado 8 de noviembre a las 9:30 horas. El duelo en el ASPIRE Academy de Doha será clave ya que el margen de error es mínimo y sumar al menos un punto será fundamental para avanzar de fase.

“A pesar de los pocos días que hay entre partido y partido para trabajar, estamos enfocados en pequeños detalles como la pelota detenida. Eso lo maneja bien Uganda. También ponemos énfasis en su velocidad, que juegan directo y que tienen un centrodelantero que es el goleador del equipo que salió goleador en las clasificatorias de África. Pero queremos ser protagonistas, teniendo precauciones, jugando más al pie, siendo más precisos y así generando mayor volumen de ataque”, enfatizó Miranda.

Cabe consignar que tras el duelo ante los africanos, Chile cierra la fase de grupos contra Canadá el 11 de noviembre a las 9:30 horas. Todos los partidos son transmitidos por Chilevisión y DSports.

