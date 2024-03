El balompie chileno está de luto. Orlando Aravena dejó este mundo a la edad de 81 años tras estar internado en la clínica Cordillera. Un hombre de fútbol, que lamentablemente quedó marcado por dirigir a la selección chilena en el bullado Escándalo de Maracaná.

Su carrera en ascenso en la década de los 80 quedó truncada por ese hecho. La FIFA le cayó con todo, sancionándolo con cinco años sin poder dirigir a nivel local y un durísimo castigo de no poder nunca más ser DT a nivel internacional.

Uno que recordó el legado de Orlando Aravena fue justamente uno de los referentes en esa Roja rumbo al Mundial de Italia 1990: Fernando Astengo.

En charla con La Tercera el ex defensor recordó con pena a su ex DT, de quien dijo pagó los platos rotos por culpa de un “psicópata”, apuntando directamente a Roberto Rojas.

“Es complejo valorar su carrera. El final no fue lo que correspondía. Pagó una situación que no debiera haber pagado nunca. Eso marcó su carrera. Era el técnico de la Selección. Pudo haber dirigido afuera. Había jugado una final con Palestino frente a Colo Colo, fuimos subcampeones de América, tuvimos una selección competitiva que la truncó un psicópata”, afirmó el ex defensor.

En ese sentido, Astengo concluyó valorando que “yo me quedo con lo mejor: era súper astuto. Tenía una forma muy particular de trabajar. Le teníamos mucho cariño. Tenía su carácter, pero siempre era cariñoso. Me secaba la frente con una toalla y eso no lo hacía con nadie. Por eso decían que era su hijo. Fue injusto lo que le pasó. Súper injusto. Porque se esmeró”.

