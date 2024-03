Orlando Aravena, ex entrenador de la selección chilena, falleció a los 81 años. Una noticia triste para la actividad nacional, pues se trató de un personaje muy importante el fútbol criollo durante largo tiempo.

Así lo recuerdan sus ex dirigidos, que en charla con Redgol lamentan su muerte y elogian el trabajo que realizó para darle un impulso a la industria.

Su sobrino Jorge Aravena, a quien dirigió en las eliminatorias a Italia 1990, comentó que “hace rato lo pasaba mal Orlando. Me llamó su esposa para contarme que había fallecido. Era futbolero a morir, siempre fue futbolero. Vivía pendiente del futbol”, contó el Mortero.

Agregó que “era típico en Orlando indicar el equipo con la chancleta de la ducha. Además Orlando fue un buen futbolista, seleccionado nacional, entrenador de varios equipos, entrenador de la selección chilena”, recordó.

Aravena siempre fue derecho

Para el mundialista Miguel Ángel Neira, Orlando Aravena fue uno de los entrenadores más importantes que tuvo en su destacada carrera.

“Es una pena enorme, lo tuve como DT en O’Higgins donde hicimos gran campaña, fuimos a la Libertadores. Siempre que me preguntaron por un DT que me dejó algo digo Aravena, porque era muy derecho”, manifiesta Neira.

Luego agrega que “si tenía que decirte algo se lo decía, al que fuera. Yo era ídolo en Rancagua y me dijo ‘si no rindes te saco’ y le tuve que decir perfecto, que él mandaba. Eso me quedó marcado”.

“Muchos hablaban tonteras de él, pero nunca vi eso cuando me dirigió, eran mentiras. No vi nada raro. Soy un agradecido de Orlando”, sentencia Neira.

En tanto Óscar Wirth lo recuerda con cariño. “Le gustaba mucho el fútbol. Era muy futbolizado. Estuvo siempre involucrado en situaciones de fútbol, con periodistas, jugadores, contrarios”, sostiene.

Luego señala que “si debo darle un concepto futbolístico, era más autodidacta que una persona con tanta preparación con cursos o información. Le gustaba el fútbol y hacía él lo que pensaba”.