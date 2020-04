Roberto Cóndor Rojas rememora sus días más negros tras el Maracanazo: "Salía a la calle y me escupían en la cara"

Uno de los episodios más negros del fútbol chileno se produjo en 1989, en el fatídico Maracanazo que protagonizó Roberto Rojas jugando por la selección nacional ante Brasil, camino al Mundial de Italia 1990.

El histórico arquero conversó con RedGol y no tuvo problemas en hablar de aquella situación que cambió su vida, e hizo hincapié en el día en que pensó que tenía que decir su verdad, en una recordada entrevista en La Tercera.

"Fue difícil, siempre fui una persona que siempre daba la cara en la selección o nivel de club, siempre afronté las cosas de frente y si estaba equivocado, reconocía, tenía ese comportamiento, por eso fui capitán. Cuando cometes un error es difícil asimilar en ciertos hechos. Pasó el tiempo, comencé a defender algo que no se podía defender, salía a la calle y me escupían en la cara, insultaba, pagué un precio muy alto, y mi familia también", señaló en primera instancia el ex meta nacional.