Gary Medel fue mundialista en dos ocasiones con la selección chilena, una experiencia que seguramente atesorará por siempre. Y que sacó a relucir para darle algunos tips a un compañero joven de Universidad Católica que seguramente cumplirá el mismo sueño muy pronto.

Se trata de un futbolista habitualmente considerado por Nicolás Córdova para los microciclos de la Roja Sub 20 que afina detalles de la Copa del Mundo de esa categoría que organizará Chile. Las referencias son para Sebastián Arancibia, quien fue titular en la victoria de los Cruzados frente a Cobresal.

Eso sí, el promisorio lateral derecho de la Franja no tuvo el mejor cometido tras el gol que anotó el uruguayo Diego Coelho tras un error de Arancibia en la salida. Eso le dejó el espacio suficiente al panameño César Yanis para encontrar al delantero charrúa, quien definió debajo del cuerpo de Vicente Bernedo.

Gary Medel tuvo algunos problemas físicos en el duelo ante Cobresal. (Andres Pina/Photosport).

Todo lo resolvió a favor de la UC un postrero gol de Diego Valencia, quien desató el carnaval en el imponente y espectacular Claro Arena. El Pollo anotó varios minutos después de la salida del Pitbull Medel, quien le dejó su lugar a Alfred Canales visiblemente resentido.

Gary Medel le da consejos a Sebastián Arancibia, inminente mundialista con la Roja Sub 20

Luego del pitazo final de Piero Maza, Gary Medel celebró con fervor los tres puntos que ganó la Universidad Católica y tuvo una conversación con Sebastián Arancibia, quien apunta a ser mundialista en la selección chilena para menores de 20 años.

Primero, eso sí, saludó afectuosamente a Clemente Montes. Luego, se topó con Bernedo, autor de un achique fundamental para el triunfo. También con Cristián Cuevas, quien volvió a ser titular. En un video difundido por Siempre Pasa Algo, se vio a Medel batir sus manos en señal de victoria.

Sebastián Arancibia en acción frente a Cobresal. (Javier Torres/Photosport).

Tras esos gestos de celebración, el experimentado referente de la UC se topó con Arancibia, quien tuvo un difícil partido en la precordillera. Aunque mejoró ostensiblemente su nivel en la segunda parte. Medel le hizo algunas señas para ejemplificar algunos movimientos luego del encuentro. El “6” de la Franja miró atentamente la enseñanza de alguien que puede servirle mucho para mejorar ciertos detalles.

Medel le dio unas lecciones a Arancibia tras el encuentro. (Captura Siempre Pasa Algo).

