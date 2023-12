Hace rato que en la Roja no suena como alternativa Mauricio Isla. El lateral de Independiente de Avellaneda no fue considerado en el proceso de Eduardo Berizzo y, probablemente, ya no vuelva a vestir la camiseta de la selección.

Es por eso que el Huaso tuvo que referirse al tema en una sesión de preguntas en redes sociales, donde llegó a asegurar que no está en un nivel suficientemente bueno como para ponerse la casaca de la selección.

“Siempre tienen que estar los mejores y en este momento estamos en una etapa de apoyar a los más jóvenes. Además, yo no estoy en rendimiento top para jugar por mi selección y tampoco soy joven”, respondió Isla en Instagram.

Un paso “un poco tímido” por la UC

Mauricio Isla también se dio el tiempo para analizar su paso por Universidad Católica, elenco en el que no consiguió tener el rendimiento esperado y del cual salió con una pizca de polémica.

“A veces las cosas no resultan como uno quiere, pero siempre está el respeto y el cariño. Hice lindas amistades ahí y disfruté muchos partidos jugando”, dijo, humildemente, el Huaso, quien había hecho su llegada al club precordillerano como un crack, tras su estadía en el Flamengo.

Por último, Mauricio Isla también tuvo palabras para su presente en Independiente de Avellaneda, equipo en el que ha alternado titularidad, haciendo ingreso sobre todo en la Copa de la Liga.

“Estoy muy feliz, me han tratado súper bien. Me llevo bien con todos y me recibieron de maravilla cuando llegué, eso lo agradezco mucho. Me encantó la hinchada y el estadio es top”, argumentó el Huaso, quien poco a poco va agarrando vuelo en el Rojo.

¿Cuántos partidos tiene Mauricio Isla en Independiente?

Mauricio Isla ha disputado 14 partidos en Independiente de Avellaneda: 12 por la Copa de la Liga Profesional y dos en la Copa Argentina. Anotó un gol.

¿Hasta cuándo tiene contrato el Huaso Isla en el Rojo?

Mauricio Isla firmó un contrato con Independiente de Avellaneda válido hasta el 31 de diciembre de 2024, aunque tiene una cláusula de salida que se puede activar hasta fines de este año.

