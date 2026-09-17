El equipo que dirige Mauricio Pellegrino quería que el "Tucu" jugara este domingo su duelo ante Estudiantes por la Liga Argentina, pero La Roja actuó igual que hizo con Vicente Pizarro y Rosario Central.

No deja de llamar la atención que los equipos del fútbol argentino quisieran pasar por encima del reglamento sobre la fecha FIFA para no entregar a sus futbolistas convocados para la Selección Chilena, por el hecho de que jugarán amistosos.

Así ocurrió con Rosario Central quien quiso impedir la citación del volante Vicente Pizarro para que juegue la Supercopa Internacional el sábado 26 de octubre en Córdoba ante Estudiantes de La Plata, encontrándose con un portazo desde Quilín.

Pero no fue el único. Según reveló la periodista Rocío Ayala de Radio ADN, otro equipo argentino que quiso retener a un futbolista de la Selección fue Lanús, quien buscaba mantener a Matías Sepúlveda aunque era para su próximo encuentro.

Es que desde el equipo que dirige Mauricio Pellegrino buscaban contar con el Tucu para este lunes 21 de septiembre en el duelo ante el Pincha por el torneo local. Pero como ocurrió con Pizarro, desde La Roja les pegaron el portazo y este domingo el jugador estará en “Juan Pinto Durán”.

Matías Sepúlveda anotó su primer gol con la Selección ante Congo (Comunicaciones FFCH)

Los números del “Tucu” en Argentina

Desde su llegada a Lanús proveniente de la Universidad de Chile, Matías Sepúlveda se convirtió en un jugador importante dentro de la rotación de Pellegrino, tanto en los torneos locales de Argentina como a nivel internacional.

Además de recibir sus primeras convocatorias a la Selección Chilena, el “Tucu” ya supo ganar la Recopa Sudamericanaen el Maracaná ante Flamengo. En cuanto a sus números, el volante suma 1.246 minutos en 34 juegos, donde registra tres asistencias y cinco tarjetas amarillas.

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Los próximos partidos de la Selección Chilena

Son tres los desafíos que tendrá La Roja que dirige interinamente Nicolás Córdova en su gira por Norteamérica. El sábado 26 de septiembre visitarán a Canadá en el BMO Field de Toronto a las 20:00 horas. Tres días después, el martes 29, hará lo propio con Estados Unidos en St. Louis a las 21:00 horas.

El cierre de la gira para la Selección será también en suelo estadounidense, pero enfrentándose a México, en duelo a disputarse el martes 6 de octubre desde las 22:30 horas en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.