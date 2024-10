El Mati recalcó que mantiene contacto solo con algunos de sus ex compañeros de la selección y de Colo Colo. Incluso han colaborado en su proyecto deportivo.

Matías Fernández sacó la voz y detalló como es su nueva vida tras el retiro del fútbol. El ex Colo Colo ahora se desempeña en su proyecto deportivo en Quilpué y Calera. Además reconoció que ahora también las hace de Uber personal de sus hijos.

Pero esto no lo aleja del contacto diario con sus ex compañeros de la selección chilena. Incluso, el Mati reveló que aún participa de un grupo de WhatsApp con los referentes de la generación dorada.

Pero lo que llamó la atención fue el importante cambio que han adoptado los ex futbolistas y que no todos están reunidos en dicho chat. “Estoy en un grupo de WhatsApp con los que nos juntamos a veces a jugar pádel”, reveló en conversación con Lun.

Fernández detalló que en dicho grupo también están Jean Beausejour, Carlos Carmona, el Mago Jorge Valdivia, Gonzalo Jara y Fabián Orellana. A tal punto que varios ya han disputado torneos en el extranjero.

Pero Fernández también reveló que mantiene contacto con ex compañeros de Colo Colo y que no ha perdido el vínculo. “También hablo harto con el Chupete (Humberto Suazo) e incluso lo he invitado a algunas clínicas de fútbol. Y con Arturo también hablo a diario”, sentenció el Mejor futbolista de América el 2006.

¿Qué ganó Matías Fernández?

En su extensa carrera como futbolista profesional, Matías Fernández cosechó ocho títulos. En total sumó 3 con Colo Colo, uno con el Milán al ganar la Supercopa de Italia, dos en el Necaxa, uno con el Junior de Barranquilla y la Copa América del 2015.

Además fue elegido como el futbolista del año en Sudamérica en 2006, fue parte del equipo ideal de América y catalogado como el hombre del “penal perfecto” por su definición ante Argentina.