Matías Fernández es de no hablar o hablar muy poco. Pero cuando lo hace siempre deja perlas y esta vez las palabras del ex mediocampista son elogios para los entrenadores de la generación dorada de la selección chilena, especialmente para Marcelo Bielsa.

En entrevista con LUN, el otrora crack de Colo Colo y La Roja manifestó que “para mí, Bielsa fue el gran constructor (de la generación dorada). Nos cambió el chip. Nos hizo mejores jugadores. Él nos mostraba nuestras deficiencias para corregirlas y nos indicaba lo bueno que teníamos que potenciar. Tiene ojo clínico”.

Agrega que “claro, José Sulantay tuvo mérito al juntar dos generaciones de dos Mundiales sub 20. Y el Bichi Borghi hizo competitivos a los que estuvimos en Colo Colo, y Sampaoli a los que estuvieron en la U. Pero el profe Bielsa nos da el plus”.

Cabe considerar que Matías Fernández jugó 27 partidos por la selección chilena con Marcelo Bielsa en la banca, dos de ellos en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

De Bielsa al penal de Copa América 2014

Por otro lado, Mati dio detalles de su recordado penal en la definición de la Copa América 2015 que le dio el título a La Roja contra Argentina. El 14 fue uno de los que metió un golazo desde los doce pasos con un disparo extraordinario.

Mati Fernández en La Roja de Marcelo Bielsa.

“Sampaoli comenzó a preguntar cómo estábamos para tirar los penales. No había nadie designado, pero sabíamos que a Arturo (Vidal) le gustaba tirar primero. Le dije a él y al profe que yo quería empezar, no sé si para salir luego del tema o me tenía mucha fe”, dijo.

Matías Fernández sentencia que “cuando tomé la pelota sabía a qué lado la quería poner, apunté a la derecha del arquero, pero mi remate si bien iba donde quería, subió más de lo que pensaba. Nunca tuve la intención de que se elevara así”.

El Mati se retiró del fútbol profesional a principios de 2023. Su último club fue Deportes La Serena, equipo al que había llegado en 2021 tras su salida de Colo Colo.