Matías Fernández anunció su retiro como futbolista justo un 14 de febrero y a pesar de que lleva un buen tiempo alejado de la actividad, sorprendió al mundo con una revelación sobre su carrera. Tiene relación con una teoría que varios han dejado entrever.

Sobre todo Claudio Borghi, director técnico que lo dirigió cuando brilló en Colo Colo en 2006. El Bichi es uno de los que piensa que el aspecto religioso que Matigol desarrolló le impidió alcanzar un techo más alto. Pero el “14 de los Blancos” no está de acuerdo con esa postura. “Pensar y decir eso es no conocerme. Ante eso no puedo hacer nada”, dijo a Las Últimas Noticias.

El Pelusa conversó de varios temas. Uno de ellos lo abordó con una impactante declaración que, al menos en sus primeros años de carrera internacional, fue una sorpresa gigante. “Hice una bonita carrera. Llegué donde tenía que llegar. Si no fui a clubes como Real Madrid, Barcelona, Juventus o Manchester City fue porque físicamente no daba para eso”, reconoció Fernández.

“La gente no lo sabe: yo podía jugar extraordinario un domingo, pero no podía estar al mismo nivel el miércoles para otro partido. Estaba consciente de eso, no lo decía porque siempre quería estar, pero no me daba”, reveló el calerano, siempre en una conversación con LUN.

Matías Fernández en acción ante Michael Carrick del Manchester United. (Imago).

Matigol añadió que “eso lo conversaba con mis entrenadores. Me trabajaban”. Es decir, sí fue una materia que dialogó con Manuel Pellegrini, quien lo dirigió en el Villarreal de España. También con los adiestradores que tuvo en el Sporting Clube de Portugal. Y con Vincenzo Montella, quien gozó del nivel de Mati en la Fiorentina y el AC Milan de Italia.

Matías Fernández causa sorpresa con su revelación: “No tuvo que ver la Biblia o que fuese callado”

Matías Fernández hizo una revelación respecto del estado físico, que en la parte final de su carrera lo hizo sufrir muchísimo. Sobre todo en el Junior de Barranquilla, cuando comenzó a sentir los estragos de su trayectoria llena de experiencias en el Cacique y el Viejo Continente.

“Nunca llegué a tener el físico de Arturo (Vidal), Alexis (Sánchez), (Claudio) Bravo o el Bose (Jean Beausejour)”, reconoció Matigol, quien aprovechó de descartar las versiones que aluden a su conocido lado religioso, con el que ha generado cercanía con diversos futbolistas.

Matías Fernández en la Fiorentina de Italia. (Foto: Imago).

Ante eso, Fernández fue elocuente. “Nada tuvo que ver que yo leyera la Biblia o que fuese callado”, sentenció Mati, quien continúa adelante con sus negocios en complejos deportivos y también con una emergente carrera en el pádel nacional, donde ha tenido duelos con Fabián Orellana y Gonzalo Jara.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!