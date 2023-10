Matías Fernández cuelga los botines. Uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol chileno le dice este sábado adiós a la actividad con un partido de despedida acorde a lo que fue su gran carrera.

Uno de los invitados de lujos para su homenaje es el Gonzalo Rodríguez, ex defensor argentino que fue compañero del chileno en el Villarreal de España y Fiorentina de Italia.

En charla con Radio Cooperativa, el trasandino sólo tuvo palabras de elogio para el Mejor Jugador de América del 2006, afirmando que “Matías Fernández debe ser recordado como uno de los ídolos de la selección chilena”.

“Apareció en momentos justos, donde había que patear penales en momentos complicados para ganar una Copa América y eso es muy difícil”, agregó.

En ese sentido, Rodríguez sostuvo que “es un jugador que quedará en la memoria de todos los hinchas de la selección y también de Colo Colo. Se merece esta fiesta que tendrá y es un orgullo poder estar ahí”.

“Sé lo que representa Matías para Chile. Quizás está más identificado con Colo Colo, pero lo que le dio a la selección es tremendo”, sostuvo.

Además, Rodríguez tuvo buenas palabras para otro chileno como David Pizarro, con quien compartió en la Fiorentina. “Es un jugador increíble, lo había visto pero no me tocaba jugar con él y cuando sí noté que es increíble. No he visto todavía un jugador similar a él, quizás Marco Verratti”, concluyó.

La carrera de Mati Fernández que llega a su fin

El volante chileno inició su carrera en Colo Colo, debutando profesionalmente en el 2003. Con los albos, Matigol jugó hasta 2006 un total de 55 partidos, anotando 39 goles y entregando trece asistencias.

Su palmares su primera etapa con el Cacique fue notable, ya que ganó el Apertura 2006, Clausura 2006 y fue subcampeón de la Copa Sudamericana 2006. Ese año para el volante fue coronado con ser elegido como el Mejor Jugador de América.

En el extranjero defendió las camisetas de Villarreal, Sporting de Lisboa, Fiorentina, AC Milán, Necaxa y Junior de Barranquilla. Además en Chile, aparte de jugar en Colo Colo, tuvo un breve paso por Deportes La Serena.

En 681 partidos como jugador profesional se despachó 124 goles y entregó 113 asistencias, ganado en el proceso dos títulos de Primera División en Chile, una Supercopa de Italia, una Copa México, una Supercopa de México, un título de Primera División en Colombia, una Copa Chile y una Copa América con la selección.

¿A qué hora será la despedida de Matías Fernández?

El evento en el Estadio Monumental tiene hora de inicio para las 18:00 horas de este sábado 14 de octubre. Por su parte el partido amistoso se disputará desde las 19:00 con invitados de la talla de Sebastián Vieira, Diego Godin, Gonzalo Jara, Marcos Senna, Leandro Díaz, Giuseppe Rossi, Jorge Valdivia, Mark González, Jean Beausejour, Sebastián Cejas, Miguel Riffo, Julio Barroso, Gonzalo Fierro, Manuel Neira, Arturo Sanhueza, Luis Mena, Esteban Paredes, Jean Meneses entre otros.

