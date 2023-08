Una de las tantas imágenes que dejó el paso de Marcelo Bielsa por la Selección Chilena, fue el hoy icónico reto que le dio a Matías Fernández, con la frase “¡Siempre pasa algo!”.

Fue el 4 de junio del 2009, en el triunfo de La Roja por 4-0 ante Bolivia, por Eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010, cuando el volante debió salir por lesión, provocando el enojo del rosarino.

Pues bien, el propio Matías Fernández quiso contar con lujo de detalles la historia detrás del reto de Bielsa en La Roja, y en diálogo con 24 Horas, aclara que esos dichos no fueron para él.

¿Qué dijo Matías Fernández del icónico reto de Bielsa?

“En realidad yo creo que le gritaba al doctor, porque me había cortado la oreja y me sangraba. No podía entrar y, como él es intenso, por eso gritaba”, afirma entre risas el formado en Colo Colo.

La historia de Fernández fue ratificada por un compañero en La Roja, como Jean Beausejour, que en Radio ADN señala que “la frase de Bielsa no es para Matías, sino para los doctores. ‘Siempre pasa algo’ con los jugadores que salen fuera de la cancha y tienen que atenderse, siempre pasaba algo y que no podían volver rápido“.

“Era más médico que futbolístico. Si hay algo que no le gustaba al profe Marcelo era que saliéramos de la cancha, porque se te desajustaba todo el sistema”, sentencia el mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

¿Cuántos goles hizo Matías Fernández en La Roja?

En los 74 partidos oficiales que disputó Fernández con la Selección Chilena, donde ganó la Copa América 2015, anotó 14 goles y realizó 12 asistencias.

¿Cuándo es la despedida de Matías Fernández?

El último partido en la carrera de Matías Fernández tendrá lugar el sábado 14 de octubre, desde las seis de la tarde, en el Estadio Monumental de Colo Colo.