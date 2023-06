Pato Yáñez en llamas por el discreto partido ante Bolivia: “Si no fuese por la altitud no estaría ni en las cómicas”

La selección chilena tuvo un discreto cometido ante Bolivia en su último partido en esta serie de amistosos por fecha FIFA, igualando sin goles en el Estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra en la antesala del inicio de las eliminatorias pactado para septiembre.

Uno que analizó duramente el rendimiento de la Roja fue Patricio Yáñez, quien consideró que ante un combinado de tono menor como el boliviano se debió jugar mucho mejor pensando en los partidos por los puntos que se vienen.

En su calidad de comentarista en ESPN el Pato señaló que “esto no es clasificatorias. Estos son partidos para ver funcionamiento. Chile en la primera mitad fue malo e impreciso. Además es Bolivia, que si no tuviese la altitud no estaría ni en las cómicas, esa es la realidad”.

“Cuando tu enfrentas a equipos como Cuba o República Dominicana, al final es para hacer la pega y marcar diferencias, pero hoy te apuraron un poco y, por ejemplo, ya tuvo algunas complicaciones Juan Delgado”, agregó.

Para cerrar, el ex seleccionado declaró que “en el primer tiempo se jugó mal y en el segundo algo se mejoró, pero con situaciones aisladas”.

La Roja debutará en las eliminatorias en condición de visitante ante la Uruguay de Marcelo Bielsa, para luego recibir a Colombia en suelo nacional durante septiembre, en un comienzo similar al que tuvo el inicio del camino para Qatar 2022.