Jorge Valdivia defiende a Diego Valdés en la Roja: "No le exijamos lo que hace en México"

La selección chilena finalizó sus amistosos por la fecha FIFA con un amargo empate ante Bolivia. Las críticas no se hicieron esperar para el equipo de Eduardo Berizzo, principalmente para Diego Valdés, que perdió dos ocasiones claras frente al arco.

En el panel de ESPN el histórico mediocampista de la Roja, Jorge Valdivia, defendió al jugador del Club América tras el duro partido con Bolivia: “Lo más difícil para él es convencer a la gente que es jugador de selección. Yo lo veo bien, creo que la confianza que le da Berizzo le va a servir mucho, también lo que le puedan aportar sus compañeros. Ahora, es lógico que le falta”.

Valdés tuvo una temporada magnífica en la liga mexicana, pero no ha logrado replicar ese desempeño en la selección. Tras la jornada de ayer las críticas le llovieron por parte de la hinchada chilena, que no ve su nombre en la oncena titular. Sin embargo, para Valdivia sigue siendo una pieza clave en el futuro de la Roja.

“Si uno espera que habilite es imposible. ¿Por qué tiene que ser el mismo de México? Si hace 10 goles en México, ¿nosotros le tenemos que pedir 10 goles acá? Allá es el 10 del equipo, acá es uno más. Nadie habla de no exigirle, estamos todos de acuerdo que le falta, pero no le pidamos lo que hace en México”, argumentó el ex Colo Colo.

Luego, el Mago habló a favor de la actual selección chilena, que también estuvo en el centro de las críticas por el juego mostrado ante el cuadro boliviano, un rival que deberá volver a enfrentar en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

“Valorizo el partido por el rival que tuvo enfrente. No es la Bolivia que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Creo que algo mejoró, tiene un “pelín” más de intensidad que los otros años, intentó presionar. Es un paso adelante el partido de la selección, los jugadores entendieron lo que significa pasar de jugar con Cuba y República Dominicana a Bolivia”, finalizó.