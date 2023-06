La selección chilena empató sin goles contra Bolivia en Santa Cruz de la Sierra, el último de los tres amistosos programados por la Roja para junio, los exámenes finales antes del inicio de las eliminatorias al Mundial 2026 en septiembre.

Tras el duelo, Juan Cristóbal Guarello realizó una nueva edición de su late La Hora de King Kong, el cual se emite a través de YouTube. En el programa, el rostro del periodismo deportivo nacional defendió a Eduardo Berizzo.

La cosa fue así: un espectador le comentó “echen a Berizzo”. La respuesta de Guarello fue tajante: “flaco, relajémonos, no empecemos a echar a Berizzo todavía (…) ¿A quién ponemos? Y no van a echar a Berizzo. No logramos nada con sacar el entrenador ahora”, dijo el comentarista contrariado.

Además, Guarello manifestó “vámonos con calma, ni engrupirse con los 5-0 y 3-0 a República Dominicana y Cuba, ni a tirarse por la ventana porque empataste contra Bolivia”.

Más análisis de Guarello

Por otro lado, el presentador de La Hora de King Kong sostuvo que “yo sí quedé un poquito preocupado porque nos subieron un poquito el nivel, nos levantaron un centímetro el listón y ya nos complicaron. Te elevan la exigencia y el equipo se complica”.

“Y hay sí un problema grave: no la embocamos, Chile generó cuatro o cinco ocasiones de gol, buenas ocasiones, y no la embocó. No definió ninguna bien, no podemos darle crédito al arquero de Bolivia por remates al cuerpo, especialmente de Diego Valdés”, argumenta.

Guarello complementó que “sobre el final Bolivia se cansa y Chile aprovecha. Bolivia venía de Estados Unidos y pasó de largo la noche en el avión. Bolivia venía bien baleada y no eran todos los titulares. No me quiero volver loco, pero evidentemente este nivel no nos sirve para jugar las eliminatorias, con este nivel no clasificamos al Mundial”.

“Colombia hoy le fue a ganar a Alemania, es una señal clarísima. Nosotros contra una Bolivia cansada no pudimos ganar en Santa Cruz de la Sierra. Esta Bolivia en La Paz sería muchísimo más complicada y competitivo, y complejo para Chile”, expone.

Juan Cristóbal Guarello sentenció que “yo intento ser optimista, intento no bombardear el casco antes que el barco salga de puerto, pero cuenta. El papel del optimista no me queda muy bien, pero intento no incendiar todo, trato de estar tranquilo. Que difícil todo esto (…) Vamos a sufrir y pelar el ajo”.