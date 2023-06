Berizzo y palo a la ANFP por la U: "No liberaré seleccionados, esos partidos no se deben jugar"

La selección chilena enfrentará a Bolivia en el tercer y último amistoso de junio este martes y Eduardo Berizzo le puso fin a la polémica tajante. El Toto golpea la mesa y advierte que en su proceso no liberará jugadores por programación del fútbol nacional.

Ante la solicitud de Universidad de Chile de liberar a sus jugadores por el duelo del miércoles contra O’Higgins por Copa Chile, Berizzo sentencia que no tendrá excepciones para nadie.

“¿Viajan todos a Bolivia? Sí. Y quiero dejan sentada una posición con respecto, no sólo al pedido de cualquier equipo: los futbolistas dentro de la fecha FIFA no pueden liberarse porque hay un reglamento que así lo establece, y un deseo personal y cumplimiento del profesionalismo que me invita a y me da derecho a contar con ellos en la fecha FIFA”, dijo el Toto.

Agrega firme en su postura que “sería injusto liberar futbolistas porque hay partidos, injusto para quienes no tiene jugadores en la selección”.

Palos a la ANFP

Sobre el mismo tema, Berizzo incluso hace un llamado a la sede del fútbol chileno para no programar competencias en fecha FIFA y considera justo que los entrenadores de los clubes exijan que se respete los intereses de los equipos para que no tengan contraposición a los de la Roja.

“Incluso estoy muy de acuerdo en que los entrenadores de los clubes nacionales exijan que sus partidos no se jueguen en la fecha FIFA si tiene seleccionados. De acá a futuro se tendrá que revisar que no existan partidos de ninguna índole, ni Copa Chile ni Campeonato, dentro de la fecha FIFA, porque los jugadores nominados a la selección no serán liberados”, manifestó el DT de la Roja.

Añade que “obviamente el Campeonato Nacional para por la fecha FIFA, en otros países prefieren seguir jugando. Mi opinión es que los futbolistas convocados a la selección no pueden jugar esos partidos. Yo no pondría partidos en fecha FIFA, podemos acomodar el calendario del año con los partidos de Copa Chile, copas internacionales, e ingeniarnos para que los intereses no se contrapongan”.

El derecho de los jugadores, la selección y los clubes

El Toto sostiene que “en la fecha FIFA los futbolistas están en la selección y me parece con todo derecho que estén aquí. Entiendo a los entrenadores, por ejemplo Huachipato pidió que su partido no se juegue, como el entrenador de la U tiene partido un día después del nuestro. Esos partidos no se deberían jugar porque interfieren sus intereses con nuestro”.

Berizzo sentencia categórico que “la programación debe respetar la capacidad y derecho de los jugadores a integrar la selección nacional y de volver a sus clubes. No puede haber una contraposición que nos ponga a explicar esto y que los jugadores no jueguen en sus clubes, la programación debe revisarse. En lo que a mí representa, los convocados en periodo de fecha FIFA no pueden ser liberadores y no lo serán”.