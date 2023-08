Con la despedida oficial de Matías Fernández en la mira, se volvió a instalar una vieja discusión en el fútbol chileno: ¿quien hizo mejor carrera? Matigol o Jorge Valdivia. Ambos, con destacados pasos en el Colo Colo 2006, siempre fueron comparados, especialmente cuando era por la Selección.

Y la discusión la volvió a reavivar Arturo Vidal días atrás, cuando lo hicieron elegir entre Matías o Valdivia. “El Mati. Para mí el Mati era más, era crack”, señaló el King, destacando su admiración por quien fuera elegido el Mejor Jugador de América en el año 2006, tras la notable actuación alba en Copa Sudamrericana.

Y ante ese panorama, este miércoles, Jorge Valdivia habló con respecto a lo mismo. “La carrera de Matías fue mucho mejor que la mía, estuvo largos años en Europa, fue a México… el 2006 fue considerado el mejor de América”, respondió Jorge Valdivia, según señaló La Cuarta.

Eso sí, habló sobre una cuña que señaló en su momento, destacando que el había sido el mejor enlace en la historia del fútbol chileno. “Una vez dije que me sentía el mejor 10 de Chile y me metí en una dinámica que no quiero volver”, destacó el Mago.

Además, sobre lo dicho por Vidal, Valdivia le bajó los ánimos a la discusión puntualizando que se trata de “un gusto personal”. De hecho, añadió “al menos para mí, Arturo es el mejor de la historia”.

¿Cuándo es la despedida de Matías Fernández?

La despedida de Matías Fernández será el próximo 14 de octubre en el estadio Monumental. Acompañado de quienes fueron sus compañeros, tanto en Chile como en el extranjero, Matigol dirá adiós a una carrera en la que supo brillar, especialmente en esa recordada temporada 2006.

¿Cuántos partidos jugó Matías Fernández por la Selección Chilena?

Matías Fernández jugó 74 partidos por la escuadra adulta nacional. Anotó 14 goles, siendo su período más destacado el de las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, donde jugó 15 partidos y anotó cuatro goles. También anotó tres rumbo a Brasil 2014, donde no jugó producto de una lesión.