Corría 2016 y Ryann Torrero, actual portera de Colo Colo, había terminado la temporada con el FC Neunkirch de Suiza, por lo que volvió a su natal Estados Unidos. Allí fichó por el Santa Clarita Blue Heat, carrera que se vio truncada rápidamente por un grave accidente de tránsito que casi le cuesta la vida.

En conversación con el programa MediaPunta, Torrero recordó lo que fue ese grave choque, que la tuvo casi dos años alejada del deporte. “Es difícil de hablar porque es un trauma. Es una cosa que pasó, pero para lo bueno y lo malo, ahora tengo mucho más aprecio por mi vida y por la gente en mi vida. Incluso por el fútbol”, comentó.

Torrero comentó que ahora “puedo caminar, puedo saltar, tengo salud, tengo mi cuerpo. Después del accidente cambiaron muchas cosas en mi vida, porque yo no sé cómo sigo viva después de ese accidente. Fue horrible. No pude caminar después del accidente y los doctores me dijeron que no podría jugar más al fútbol. Chao mi carrera”.

Pero, ¿cómo fue? “Un auto que venía en la otra dirección me chocó de frente. Venía a 120 kilómetros por hora y mi auto dio vueltas en el aire”, relató. En entrevista con La Tercera en 2021, Ryann explicó que iba con una compañera de equipo y que el auto alcanzó a dar cinco giros antes de detenerse.

Fueron casi dos años lejos de las canchas para Torrero. “Recuerdo que durante ese tiempo pensaba que no podría jugar más al fútbol, mi mundo se rompió. Físicamente no podía caminar, no podía estar ni 20 minutos sin sentir dolor, entonces si no podía caminar, ¿cómo iba a entrar a un arco?”, detalló.

“Pero después de un año, un año y medio, mi progreso fue mucho más rápido de lo normal porque soy deportista y mi cuerpo estaba mejor adaptado. Hubo algo que me hizo pensar que había algo, que extrañaba al fútbol”, agregó Ryann.

Su regreso a las canchas se dio gracias a un amigo. “Hablé con un profe con el que yo entrenaba cuando estaba en Estados Unidos, un entrenador de arqueras, que trabaja ahora en Chicago Red Stars. Él me dijo que necesitaba a una arquera en el campeonato, que sabía que no había jugado por un año y medio, pero que fuera a hacer pretemporada con él para ver cómo me sentía”, destacó.

“No sé cómo, pero me entrené al máximo y tuve la oportunidad de jugar un año con ese equipo y después de eso estuve por primera vez con Chile. Pasó ese tiempo y vuelvo (al fútbol) en una Copa Mundial. Fue algo malo por algo bueno”, sentenció Torrero.

¿Dónde juega Ryann Torrero en la actualidad?

Ryann Torrero es la arquera de Colo Colo Femenino durante la temporada 2023. Llegó a las albas a principios de año para jugar en el Campeonato Nacional y también en la Copa Libertadores Femenina.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo Femenino?

El domingo 20 de agosto, a las 12:00 horas, las albas recibirán a Deportes Antofagasta por la fecha 3 de la segunda rueda del Campeonato Femenino 2023. El partido se jugará en el estadio Monumental y será preliminar de la final de Copa Chile.