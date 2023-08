La selección chilena no lo está pasando nada de bien previo a su debut en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. La Roja sufre con las lesiones y jugadores sin club o nada de minutos, lo que deja cuesta arriba la tarea para Eduardo Berizzo.

Chile está viviendo un proceso de renovación, pero donde los nombres históricos tienen un rol fundamental. Ellos y otras figuras que han agarrado la titularidad están con problemas a menos de un mes, ya sea con problemas físicos, no tener contrato o estar en la banca en sus equipos.

Jugadores sin club, lesionados y suplentes complican el debut de Chile en eliminatorias

Queda menos de un mes para el debut de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja tendrá dos partidos claves para poder instalarse en la parte alta de la tabla de posiciones, pero para ello no llega en las mejores condiciones.

La Roja lamenta una baja confirmada y otra casi definida. Este miércoles se conoció que Paulo Díaz no estará por lesión, mientras que Erick Pulgar volverá a trabajar con balón en una semana más, lo que lo deja con el tiempo de recuperación al límite.

Pero esos dos no son los únicos. Claudio Bravo, con quien el técnico no pudo contar en la fecha FIFA de junio, también arrastra problemas físicos que lo dejaron fuera del duelo entre Betis y Villarreal, desde donde llega la otra mala noticia.

Ben Brereton Díaz, la principal carta de gol, comenzó la campaña en el Submarino Amarillo siendo suplente. De hecho, el atacante no sumó minutos en el encuentro, lo que deja a Eduardo Berizzo más que preocupado.

Y si eso no fuera lo único, la situación de Alexis Sánchez llega a poner la guinda a la torta. El Niño Maravilla no renovó con el Olympique de Marsella y, por ahora, se mantiene sin club. De conseguir alguno antes del límite del mercado de pases en Europa (1 de septiembre), llegará sin ritmo e incluso su aparición no está asegurada.

¿Cuándo es el debut de Chile en eliminatorias?

La selección chilena se estrena en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México el día 8 de septiembre.

¿Quiénes son los rivales de Chile en las primeras fechas de eliminatorias?

Los rivales de Chile en la primera jornada doble de las Eliminatorias Sudamericanas serán Uruguay y Colombia. El día 8 de septiembre será el duelo con los Charrúas en Montevideo, mientras que con los Cafetaleros será el 12 del mismo mes a las 21:30 horas en el Monumental.