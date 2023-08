Una pésima noticia golpeó a la Selección de Chile. Paulo Díaz sufrió una lesión y no podrá estar en el inicio de las Eliminatorias para la Copa del Mundo del 2026. Eduardo Berizzo pierde una alternativa.

Díaz tuvo un buen primer semestre a nivel individual y colectivo con River Plate. El defensor se ganó la titularidad con Martín Demichelis y terminó siendo campeón de la Liga Profesional de Argentina. Su nivel lo posicionaba como una opción para ser titular en el camino al siguiente Mundial, pero finalmente ni siquiera podrá estar presente.

De acuerdo a la información de TyC Sports, el formado en Palestino sufrió una distensión en el ligamento lateral externo de la rodilla derecha. Este problema físico lo deja al menos un mes fuera de las canchas. Las Eliminatorias comienzan para La Roja el 8 de septiembre ante Uruguay y el 12 del mismo mes ante Colombia. Los plazos no dan para que el jugador alcance a integrarse a los trabajos de la selección.

El posible reemplazo de Díaz

De esta manera, Eduardo Berizzo pierde a una importante pieza de la defensa para dos duelos que serán muy importantes. El argentino tendrá que analizar las opciones para esos duelos, donde Gary Medel y Guillermo Maripán asoman como fijos en la convocatoria. Matías Catalán, Francisco Sierralta o Rodrigo Echeverría podrían asomar.

La baja de Díaz no es la única situación que inquieta al DT de Chile. Erick Pulgar todavía no se recupera en Flamengo y su presencia también es duda. Alexis Sánchez aún no encuentra club y la falta de fútbol puede terminar pasándole la cuenta. Charles Aránguiz señaló en una entrevista con José Tomás Fernández, que no se siente con nivel para la selección. Berizzo suma problemas.

¿Cuántos partidos ha jugado Paulo Díaz en La Roja?

El defensor de River Plate ha defendido la camiseta de Chile en 40 partidos, con 1 gol. Debutó en 2015 con Jorge Sampaoli en la banca.