Revelan que el particular modelo de elecciones que tendrá la ANFP, hará que se adelante la elección del nuevo técnico para la Roja.

El tiempo pasa y la selección chilena continúa sin un entrenador conformado para iniciar un nuevo proceso, que se espera que termine en el Mundial 2030, pero jugándolo.

En ese sentido, desde la directiva de Pablo Milad en la ANFP ya han dicho que quieren esperar las elecciones de noviembre, para que los ganadores puedan tomar esa difícil decisión.

Pero surge una nueva información que puede cambiar todo, porque ahora aseguran que el nuevo nombre para lidera a la Roja, incluso, se puede conocer antes de final de temporada.

La Roja mantiene el interinato de Córdova luego de la salida de Ricardo Gareca en 2025. Foto: Diego Martin/Photosport 29/05/2026

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El nuevo DT de la Roja amarrado de las elecciones de la ANFP

Así lo detalló el periodista Marco Escobar, en el panel de “De Fútbol Se Habla Ahora” en DSports, quien entregó nuevos antecedentes de la elección del entrenador para la selección chilena.

“A propósito de la selección chilena, se está trabajando para de acá a fin de año tener nuevo técnico”, explicó como un titular, mientras sus compañeros de panel lo tomaban con ironía.

“Esto tiene que ver con que las elecciones de noviembre, quien salga electo, va durar un solo año, porque todavía no va a estar el tema de la separación con la federación”, explicó.

“A partir de esa lista que va a ingresar recién en enero, ojo, el que gane el 19 de noviembre va asumir en enero, y va a tener la responsabilidad de separar la ANFP de la federación. Por eso ya se trabaja para que la lista asuma por un solo año y que, de aquí a fin de año, tener un nuevo técnico de la selección chilena”, destacó.

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