Nicolás Córdova apostó por el debutante Iván Román desde el comienzo en la Roja para la difícil visita al mítico estadio Maracaná. El defensor del Atlético Mineiro generó una buena impresión a pesar del expresivo 3-0 que el Scratch celebró en Río de Janeiro.

Pero no fue el único estreno que propició el entrenador interino de Chile. También dispuso de un ingreso que generó muchísimas críticas cuando el equipo adiestrado por Carlo Ancelotti ganaba 3-0. Fue entonces que Córdova mandó a este jugador de Huachipato en reemplazo de Alexander Aravena.

Las referencias son para Maximiliano Gutiérrez, quien ingresó con el “11” y pudo dar este paso, su primer partido internacional. Antes había sido convocado por Ricardo Gareca para un duelo amistoso frente a Panamá, pero debió ser marginado por una lesión.

Maximiliano Gutiérrez suma nueve goles y dos asistencias en 69 partidos por Huachipato. (Eduardo Fortes/Photosport).

Esa apuesta que hizo Córdova motivó duras críticas de Juan Cristóbal Guarello, un periodista que suele ser muy puntilloso para observar este tipo de situaciones. “Perdonen que sospeche, pero hay jugadores que no entiendo en la nómina. ¿Por qué entra a jugar Maximiliano Gutiérrez? ¿Para venderlo adónde?”, consultó.

“¿Por qué juega Vicente Pizarro los 90 minutos? Cuándo a Córdova se le vincula con Vibra, no hace demasiado para que lo desvinculen”, expuso Guarello en La Hora de King Kong. Pues bien, en la antesala a recibir a Uruguay, Córdova fue consultado directamente por Gutiérrez.

Córdova elogia a Maxi Gutiérrez, un debutante de la Roja

Nicolás Córdova realzó las características que lo llevaron a apostar por el debutante Maximiliano Gutiérrez en la Roja. “Tiene un físico atípico para el fútbol chileno. Zancada, velocidad, es de los más rápidos que tenemos. Partió como central, después como lateral”, dijo sobre este jugador.

“En Brasil alcanzó a tener dos situaciones de profundidad. Es más salvaje que su hermano Joaquín, que es más de pie e inteligencia. Maxi es más intuitivo, pero es un jugador que seguramente tiene condiciones para estar en la Selección”, aseguró Córdova.

Córdova le tiene mucha fe a Maxi Gutiérrez. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Gutiérrez también desató varios halagos de su DT en el Huachi, Jaime García, quien también le dejó un tierno consejo. “Ya rompió el hielo, así que seguramente va a ser de aquí en más un jugador importante”, se la jugó Córdova, quien sabe que el extremo y carrilero derecho de Huachipato cobrará mayor relevancia en el Equipo de Todos.