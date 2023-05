La selección chilena entregó este martes la nómina de jugadores para el microciclo tras el término de la primera rueda. Entre los convocados, destacan los nombres de Matías Zaldivia y Carlos Palacios, lo que ha generado todo tipo de reacciones.

En la familia del fútbol chileno hubo opiniones divididas sobre la aparición de ambas figuras, aunque para Jorge Garcés hay uno que es una sorpresa total. Peineta se lanzó con todo contra la Joya, cuestionando incluso su apodo.

Jorge Garcés le pega a Carlos Palacios y aprueba a Matías Zaldivia

Jorge Garcés habló con Paulo Flores y RedGol sobre la nómina de Eduardo Berizzo para el microciclo de la selección chilena. El técnico aprobó la aparición de Matías Zaldivia, aunque fue más duro con Carlos Palacios.

“Creo que Zaldivia ha sido un pilar fundamental en la U, para como venía. La presión que tenía del paso de Colo Colo a la U, porque no era fácil por lo mediático, pero ha cumplido y rendido”, explicó.

Para Peineta, lo más importante es que sume. “Espero que sea un aporte para nuestra selección, bienvenido. No tenemos mucho de dónde elegir. Está jugando acá, ha sido regular, tuvo un buen paso por Colo Colo. Chilenos jugando en Chile para ese puesto, la verdad me costaría encontrar”.

De hecho, hasta se animó a esperar a Maximiliano Falcón. “Con lo desordenado que es Falcón, también a corto plazo puede ser un jugador interesante”.

Aunque tras ello se refirió a Carlos Palacios, con el que no tuvo piedad. “Eso para mí es una sorpresa, porque hemos hablado tanto”, dijo antes de sacar toda la artillería. “Trato de explicarme por qué le dicen la Joya, porque tiene condiciones, no digo que sea un mal jugador, pero no lo veo consolidado”.

“Me parece que tiene que madurar futbolísticamente, no sé cómo será personalmente, pero le falta. En Colo Colo no ha sido lo que se esperaba. Está lejos de sus comienzos en Unión Española”, sentenció.