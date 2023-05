La selección chilena reveló este martes la nómina de jugadores para su próximo microciclo. En la lista los nombres que sorprendieron a los hinchas fueron los de Carlos Palacios y Matías Zaldivia, quienes viven sus mejores momentos tanto en Colo Colo como Universidad de Chile.

Mientras la Joya ha encontrado confianza gracias a sus goles, el zaguero ha sido un pilar después de meses sin acción. La convocatoria del Toto dio que hablar y especialmente para la familia del fútbol chileno, que está dividida por la aparición de ambos.

Matías Zaldivia aprueba, pero Carlos Palacios deja dudas

Rodrigo Pérez y Marcos González conversaron con RedGol sobre la nómina de la selección chilena. Los dos aprobaron la aparición de Matías Zaldivia, aunque le dejan tarea a Carlos Palacios.

“Sin mirar nacionalidades ni nada, no tengo nada contra los extranjeros, pero es un jugador que ha andado bastante bien. Muy regular, que da seguridad, que encontró su espacio. Es una buena alternativa”, lanzó el primero. “Depende de los momentos, de la regularidad y creo que ha hecho las cosas. Bien. Por ahí no hay que fijarse en si es o no extranjero, si viene a sumar, bienvenido sea”, añadió.

Para Lobo del Aire, que sabe de ese puesto, es momento de probar con Matías Zaldivia. “Hay que verlo ahí. Ahí veremos lo que puede rendir, ojalá que le vaya bien (…) Creo que está buscando nuevos valores, jugadores que puedan estar en buen nivel, darle partidos con la selección por si los puede incorporar para eliminatorias”.

Aunque las cosas son distintas con Carlos Palacios. Rodrigo Pérez señaló que “es un buen jugador, en Unión hizo una gran campaña. Ha sido irregular, pero tiene condiciones. Ahora, depende exclusivamente de él estar al nivel de selección y mantenerse. Es muy fácil que te llamen un partido y después no aparecer en meses. Eso habla de regularidad”.

Marcos González se mantuvo en esa línea y advirtió a la Joya. “No sé si habrá alguien mejor en esa posición en el nivel local. Son nóminas que por ahí, cuando vienen los del extranjero, no se repetirán estos nombres”, cerró.