Alexander Aravena y Universidad Católica volvieron a los abrazos. El Monito, junto a Fernando Zampedri y César Pinares, aportó en la aplastante victoria de los cruzados sobre Deportes Copiapó, la que los ayuda a no perder de vista la punta del Campeonato Nacional.

Tras el encuentro, el joven atacante de 20 años dialogó con los medios de comunicación donde, además de valorar el triunfo de la UC, habló de su momento personal y su pasado llamado a la selección chilena. Ahí, apuntó a la fecha FIFA de junio.

“Me tomo esto con calma, es un proceso que estoy viviendo de mucho trabajo y esfuerzo. Como decía el profe Eduardo Berizzo, quizás soy un jugador que pueda aportar. Si me toca estar, tengo que trabajar para mantenerme”, declaró Aravena, quien sumó minutos ante Paraguay.

“Es algo de mucho trabajo y mucho esfuerzo, llegar a la Roja fue algo muy importante y lindo para mí, y debo trabajar para mantenerlo. Estar con los mejores de Chile me sirvió mucho para llegar aquí y demostrar que debo seguir creciendo como jugador y como persona”, sumó.

“A los que les toque ir, deben dar lo mejor de sí, puede ser Damián Pizarro o Lucas Assadi, que lo hacen bien en sus clubes y han demostrado que tienen para estar ahí. Pero esto es de día a día, constancia, trabajo y mucha dedicación para mantenerse”, sumó.

“No sé nada de la situación para la fecha FIFA, terminando el partido que nos queda (ante Unión La Calera) seguiré entrenando. Si no me llegan a llamar, seguiré entrenando porque sólo el trabajoo me mantendrá ahí”, cerró el delantero de 20 años.