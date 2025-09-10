Juan Cristóbal Guarello reaccionó a las declaraciones de Marcelo Bielsa. Tras el empate de la selección chilena y Uruguay por la última fecha de las eliminatorias, el entrenador de La Celeste aseguró que La Roja tiene 10 ó 12 jugadores jóvenes que pueden ser importantes pensando en los próximos cuatro años.

“Bielsa responde como diciendo: si me los pasaran a mí… cómo te los dejo. Habla de potencial. Que vio jugadores que tenían características explotables, pero todavía no están“, sostuvo Guarello en Deportes en Agricultura.

Cabe recordar que La Roja se despidió de unas amargas Eliminatorias Sudamericanas como colista absoluta, con Nicolás Córdova como entrenador interino, dejando fuera por primera vez a toda la generación dorada y dando pie a un nuevo y renovado proceso.

¿Qué dijo Bielsa sobre Chile?

La selección chilena debe pensar en el camino al Mundial 2030 y Córdova puso la primera piedra. El Loco Bielsa está seguro que La Roja tiene materia prima para rehacerse.

Bielsa pasó por Chile y dejó ilusión: la reacción de Guarello a las declaraciones del Loco.

“Es evidente es que hay muchos jugadores de Chile que tiene una posibilidad de crecimiento y desarrollo que todavía no han conseguido”, había manifestado Bielsa.

Agregó que “la mayoría de estos jóvenes que tiene el equipo chileno, uno imagina que van a desarrollarse y van a ser buenos. Pero eso tiene que suceder”.

“Yo vería con optimismo el crecimiento y desarrollo de los futbolistas chilenos para los próximos cuatro años. Hay 10 ó 12 jugadores jóvenes que pueden ser muy importantes“, concluyó El Loco en la rueda de prensa postpartido.