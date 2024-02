El dolor que sienten en Perú, luego que Ricardo Gareca, el hombre que los llevara a una Copa del Mundo tras 36 años, asumiera la Selección Chilena, es tan grande que no son pocos los que llaman al argentino como “un traidor”, tal y como hizo el famoso periodista Jaime Bayly.

“Estoy profundamente decepcionado de él. Ha traicionado a los hinchas peruanos y me incluyo; hay rivalidades históricas que uno tiene que respetar”, afirmó el comunicador en su canal de YouTube.

Pues bien, durante su entrevista con Radio Cooperativa, Gareca se dio el tiempo de responder a los dichos de Bayly, pero lejos de extender la polémica, le contestó con clase y filosofía, además de poner punto final al tema y avocarse al fútbol.

“Jaime Bayly es un periodista que admiro. Por la capacidad intelectual y de análisis que tiene, lo he seguido mucho. En la pandemia, también. Pero bueno, por los comentarios que me llegaron, se ve que no le gustó la decisión que tomé y forma parte de la opinión de él”, sostuvo el Tigre.

Para cerrar la polémica con Bayly, Gareca asegura que “en cuanto a las opiniones, no soy de comentar porque, en general, somos materia opinable. Hay a quienes les gusta y a quienes no. Entonces no me meto en contra de las opiniones, son muy particulares. Prefiero seguir con mi carrera y no opinar de quien opina contra mí”.

¿Cuándo será el debut de Gareca con La Roja?

En poco más de un mes, para la primera fecha FIFA del 2024, el estratega argentino hará su debut oficial al mando de la Selección Chilena, y lo hará con dos encuentros amistosos que disputarán en Europa.

El viernes 22 de marzo, desde las 16:45 horas (de Chile), Gareca y La Roja se enfrentarán con Albania, en el Estadio Ennio Tardini de Parma, Italia; cuatro días después, el martes 26, visitarán a Francia, en el Stade Velódrome de Marsella, a las cinco de la tarde.

