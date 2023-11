Formación de Paraguay vs. la Roja: tiene un brasileño, un argentino y un ex Deportes Concepción

Paraguay visitará a la Roja en las 5° fecha de las Eliminatorias 2026 y el DT, Daniel Garnero, tiene bien pensada la oncena: en el plan del entrenador argentino aparece un ex centrodelantero de Deportes Concepción como eje del ataque del elenco albirrojo para la visita al estadio Monumental.

Aunque eso no es todo. También piensa repetir la titularidad del golero brasileño nacionalizado paraguayo Carlos Coronel. Milita en el New York Red Bull de Estados Unidos y su convocatoria se apresuró tras un gol olímpico de Alexis Sánchez al veterano Antony Silva.

El golero de 26 años suma ya cuatro juegos en el camino al Mundial 2026. Y ante Chile continuará en la custodia del arco guaraní. “Siempre tuve ganas de jugar en Paraguay, me identifico con el país. Todos quieren jugar y conmigo no es diferente. Quiero defender a mi país”, apuntó Coronel cuando todavía no recibía la primera convocatoria. Su madre tiene la nacionalidad paraguaya.

“Llevamos tres Mundiales sin clasificar. El objetivo de todo el equipo es ganar un cupo. Todos conocen a Chilavert y a Justo Villar. Vi por la tele el partido que infelizmente perdimos contra España”, agregó el meta nacido en Brasil. Se refería al duelo en el Mundial de Sudáfrica 2010. El ex golero de Colo Colo y el alemán Manuel Neuer son los grandes ídolos de Coronel.

La alineación de Paraguay ante la Roja se cierra con un ex “9” de Concepción

Paraguay afina los últimos detalles para visitar a la Roja en las Eliminatorias 2026 con un equipo que contará con un centrodelantero que pasó por Deportes Concepción. Eso sí, hoy es un importante artillero en Argentinos Juniors de la primera división de Argentina.

Las referencias son para Gabriel Ávalos, un portentoso ariete de 33 años que en la campaña 2013-2014 militó en el León de Collao. Anotó seis goles en 23 partidos de la Primera B en la escuadra lila, que hoy en día disputa la Segunda División chilena.

Tras aquel paso por el Conce, Ávalos hizo una larga carrera en Argentina, aunque tuvo también un breve paso por Peñarol de Uruguay. En suelo trasandino jugó en Crucero del Norte, Godoy Cruz, Patronato y los Bichos Colorados, club al que llegó en julio de 2020.

Otro que estará en la alineación es el argentino paraguayo Andrés Cubas, mediocampista de 27 años, surgido en Boca Juniors y que juega en Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer.

¿Cuál será la oncena de Paraguay ante Chile?

La formación de Paraguay ante la Roja comenzará con Carlos Coronel en la portería; Robert Rojas, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Matías Espinoza en la defensa; Andrés Cubas como eje del mediocampo; Mathias Villasanti, Diego Gómez y Matías Rojas un poco más adelantados; Antonio Sanabria y Gabriel Ávalos en la dupla ofensiva.

¿Cuándo se juega el duelo entre la Roja y la selección paraguaya?

Chile recibirá a Paraguay en el estadio Monumental este jueves 16 de noviembre. El partido comenzará a las 21:30 horas, según el horario de Chile continental y tendrá el arbitraje del argentino Fernando Rapallini.

