La búsqueda de nuevo entrenador para la Selección Chilena, luego de la renuncia de Eduardo Berizzo, está encendida. La Federación de Fútbol de Chile ya comenzó a sondear distintos técnicos para que asuman los próximos desafíos de La Roja, que incluyen la Copa América Estados Unidos 2024.

Ricardo Gareca y Gustavo Quinteros encabezan la lista de DTs que podrían asumir el equipo nacional. A ellos se suman José Luis Sierra, Ariel Holan, Gustavo Huerta, la renovación de Nicolás Córdova, entre varios otros. Incluso agregaron a Jorge Sampaoli al listado de posibles seleccionadores nacionales.

Para Fabián Estay es evidente que Córdova es opción para La Roja, pero su candidato favorito es Gareca. En conversación con RedGol, además de ensalzar el trabajo del Tigre con Perú, aprovechó de decir que Quinteros es apenas su plan C para asumir ese puesto.

Primeramente, el comentarista de Fox Sports México aseguró que “Nico aprovechó esta oportunidad el equipo y en los últimos minutos se vio bien, pero no te alcanza para nada, entendiendo que Chile tiene que sumar puntos. Ahora, entendiendo que no hay un funcionamiento colectivo, no hay rendimientos individuales altos, Chile tiene que enfocarse en tratar de buscar un equipo competitivo”, destacó.

“Nico por supuesto que para mí sería una opción, entendiendo que son solamente quince minutos buenos que hizo el conjunto chileno allá en Ecuador y ellos lo sufrieron en algún momento. Los chicos que entraron lo hicieron muy bien”, agregó Estay.

Las razones de su terna favorita

De todos modos, el otrora multicampeón con el Toluca cree que el actual DT albo no tiene mal historial. “Lo de Quinteros, es un técnico capacitado, un técnico que ha estado en algún proceso con alguna selección. Pero aquí en México no le fue bien, y en Colo Colo sí, con altibajos. Ya lo sacó campeón”, comentó.

“A mí me tocó trabajar con Gareca en el América de Cali. La verdad que es un técnico que trabaja muy bien, en base al equilibrio, en base a la disciplina, en base a tener una gran condición física de hacer una presión alta, y lo hizo con Perú”, añadió Estay.

Según él, “era muy difícil después de 30 y tantos años que el equipo, por indisciplinas internas, por un montón de situaciones, no lograba clasificar a un Mundial. Y bueno, casi lo clasifica en dos oportunidades consecutivas”, explicó.

Por esa razón, el listado de Fabián Estay se reduce a tres candidatos y nada más. “Si a mí me dices una opción, sería primero el Flaco Gareca, después Nico (Córdova), si es que lo tienen así considerado o solamente fue un partido. Y después, por supuesto, Quinteros”, manifestó.

Los motivos para escoger algún DT pronto

“Pero hay que tener un proyecto, no que cada técnico presente un proyecto. La Federación Chilena, la ANFP, el colegio de técnicos, el sindicato de jugadores. Todos tenemos que pensar en un proyecto a mediano y a largo plazo. Hoy no hay un recambio importante porque no hay tanta materia prima”, detalló Estay.

Para el comentarista, “es un tema preocupante que no haya talento en el fútbol chileno, entendiendo que entre los que están, sí hay, pero cada vez salen menos. Es un tema muy preocupante que hoy todavía jueguen jugadores de 39 o 40 años y que sean figuras”.

“Es porque no se está trabajando en las divisiones inferiores o no se les está dando las armas necesarias para que los chicos crezcan. Por eso hay un debilitamiento en la Selección y no se ha podido encontrar el complemento para todavía algunos históricos que quedan en la selección”, sentenció.

¿Cuáles son los números de Ricardo Gareca como técnico?

En su carrera como técnico, Ricardo Gareca ha dirigido un total de 445 partidos oficiales. En ellos acumula 205 triunfos, 108 empates y 132 derrotas entre clubes y la selección de Perú.

