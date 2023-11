Real Salt Lake terminó, esta temporada, en el quinto puesto de la conferencia Oeste de la Major League Soccer, y se quedaron en la primera ronda de los play-offs del certamen. Uno de sus jugadores, al acabar el certamen, tomó la decisión de nacionalizarse chileno para buscar defender a La Roja.

Su nombre es Bode Hidalgo, tiene 21 años, y su puesto en el Real Salt Lake es el de lateral derecho. Nació el 22 de febrero del 2002 en Kaysville, ciudad en el estado norteamericano de Utah. Sin embargo, el futbolista puede hacer sus acciones por toda la banda diestra, ya que en el pasado fungía como extremo por ese sector.

Su sueño es vestir los colores de la Selección Chilena. La conexión con Chile surge por parte de su padrastro, quien concretó la adopción de Bode Davis en 2022, razón por la que cambió su apellido para ahora llamarse Bode Hidalgo.

Precisamente este 22 de noviembre el futbolista comenzó los trámites de nacionalización en el consulado chileno en Los Ángeles. “Hoy comenzamos el trámite de ciudadanía para Bode, quien además quiere participar en nuestra Selección de Fútbol. ¡Felicitaciones para él y familia!”, comentaron en redes sociales.

El caso es distinto al de Ben Brereton o Robbie Robinson, quienes llegaron a la Selección Chilena porque sus madres son chilenas. Hidalgo, por su parte, se nacionalizará porque fue adoptado por un chileno, pese a que por ius sanguinis es estadounidense.

En consecuencia, pueden optar a la ciudadanía quienes tengan parentezco consanguíneo hasta el segundo grado o si son adoptados por chilenos. En el caso del jugador de Real Salt Lake, el actual marido de su madre es su padre de manera legal.

Sin embargo, para la FIFA, Bode Hidalgo no es elegible para La Roja. Así lo explicó Coke Hevia en Pauta. “No es seleccionable, no cumple con los requisitos. Hay que avisar al consulado. Esto porque sus dos padres biológicos son norteamericanos y la nacionalidad chilena la obtiene por el marido de la mamá. No cumple requisitos de elegibilidad.

El futbolista fue formado por Real Monarchy, el equipo filial del Real Salt Lake, donde este año alcanzó a disputar solo un partido ya que subió definitivamente al primer equipo.

¿Cuáles fueron los números de Bode Hidalgo en 2023?

En la temporada 2023 de la MLS, entre todas las competencias, Bode Hidalgo disputó un total de 31 partidos con 1594 minutos en su haber. No marcó goles con Real Salt Lake y brindó tres asistencias, ya que juega como lateral derecho.

En total, contó con 16 titularidades en las cinco competiciones disputadas y terminó la temporada 2023 lesionado, ya que abandonó la cancha en el primero de tres partidos en los play-offs de la Major League Soccer. Sin embargo, se presume que no es una lesión de gravedad.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de nada!