La selección chilena jugará este miércoles su último duelo por clasificatorias frente a Uruguay, en donde a pesar de que ya no tiene opciones de llegar al próximo mundial, será importante para probar a la nueva generación de la Roja y reencontrarse con una importante figura en la historia del equipo.

Los uruguayos, que ya están clasificados, son dirigidos por Marcelo Bielsa, quien tuvo una exitosa etapa al mando de la Roja y ahora con los charrúas lleva una gran etapa, la cual no ha estado exenta de críticas.

ver también Aclaran el gran conflicto de Marcelo Bielsa en Uruguay: “Hay un cuadro colgado…”

Exfutbolista uruguayo habla de Bielsa

En ese contexto, Juan Castillo, exfutbolista uruguayo con paso en clubes como Colo Colo, Peñarol y Querétaro, conversó con AS, en donde entregó detalles del presente del seleccionador argentino. “Por momentos hubo ciertos altibajos de parte del rendimiento y los resultados de nuestra selección, pero se terminó acomodando en esta recta final”.

“Uruguay tiene jugadores de mucha calidad, pero creo que los resultados en el próximo Mundial van a depender de la fortaleza grupal y de la gestión del plantel”.

Asimismo, se refirió a la opinión de los hinchas charrúas sobre Bielsa. “Se pudo plasmar lo que él pretende en cuanto a su forma y a su tipo de juego para generar esa supremacía ofensiva que lo ha caracterizado durante muchos años“.

Agregando que Bielsa ha logrado que los jugadores cubran distintas posiciones en la cancha. “Intentar que sean lo más polifuncionales posible y buscarle la vuelta por ese lado”.

Publicidad

Publicidad

“Uruguay ha tenido muchas opciones y jugadores de mucha calidad, muchísima calidad, la mayoría en equipos que están en el primer nivel y eso ocasionó que se pudiera hacer de forma, entre comillas, un poco más sencillo el trabajo de Marcelo”.