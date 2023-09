Ex ayudante de Lasarte en La Roja le advierte a Berizzo: "Hay puntos que no puedes perder"

Se aproxima el debut de la Selección Chilena en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, y desde el cuerpo técnico anterior, de Martín Lasarte, le dieron una advertencia al entrenador actual, Eduardo Berizzo.

Quien tomó la palabra fue Sebastián Eguren, ex asistente de Machete en su paso por La Roja, que en diálogo con Radio ADN dio a conocer el gran error que cometieron y que, espera, no cometa el Toto.

¿Qué mensaje dio el ex ayudante de Lasarte a Berizzo?

“A nosotros nos faltó sumar puntos en partidos como ese empate 1-1 con Bolivia en casa, las Clasificatorias se pierden en esas cosas”, parte señalando el otrora asistente de Lasarte.

En esa línea, Eguren le advierte a Berizzo que “cuando uno realmente no puede lograr puntos con rivales que por lo general no suman arriba en la tabla. Hay puntos que no puedes perder y eso lo vivimos en carne propia”.

De todas maneras, el ex seleccionado de Uruguay mostró su confianza en el sucesor de Lasarte, afirmando que “Berizzo que es un técnico muy competente, con experiencia y tiene claro lo que es una Eliminatoria. También tiene conocimiento previo del fútbol chileno por su experiencia con Bielsa y en O’Higgins”.

¿Cómo le fue a Martín Lasarte con La Roja?

El estratega uruguayo dirigió a la Selección Chilena en 22 partidos, donde obtuvo siete victorias, seis empates y nueve derrotas, con un rendimiento del 40.91 por ciento.

En las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, Lasarte estuvo al mando en 14 partidos, donde sumó cuatro victorias, tres empates y siete derrotas.