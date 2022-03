Martín Lasarte comentó lo que fue la eliminación de Chile tras caer ante Uruguay, señalando que le costó mucho poder crear una selección competitiva porque no hay mucha materia prima donde echar mano más allá de los jugadores que han llevado el peso en los últimos quince años.

"Hay cosas que nos exceden y es del fútbol chileno. Hablamos de la generación dorada, pero no hablamos de los que vienen, porque está difícil encontrar jugadores con recursos técnicos, físicos y morfológicos, con determinada talla, nivel físico, pero hay que intentar, seguir", se sinceró.

"Espero que los trabajos en Sub 15, Sub 17 y Sub 20 permita a Chile adquirir jugadores así", fue su deseo, sabiendo que los más grandes quizás no podrán estar en un próximo Mundial en caso de clasificar pues estarán cerca de los 40 años. "Creo que hay jugadores para acompañar un proceso de regeneración, a otros quizás se les hará más duro, pero hay varios que tienen aún para dar", añadió.

Uno de los que apareció últimamente es Joaquín Montecinos, a quien lo alabó. "Montecinos es un jugador que se encontró, nos deja satisfechos, aún necesita moldearse, más allá de la edad. Pero va ganando terreno. Eso es importante para Chile, me congratulo por él. Hizo un buen partido, jugó ante un futbolista que hice debutar yo como Matías Viña y lo tuvo a maltraer", dijo el DT.

Agregó que "estamos adoloridos y tristes. Lo mejor es tranquilidad, pensar, escribir, anotar, aunque suene antiguo. Si es para uno y el futuro, bien. Y si es para los que queden, fantástico. Soy pro Chile, si llega otro aportaré, porque este dolor lo siento como propio".

Finalmente comentó que el proceso comenzó torcido por igualar con Bolivia en San Carlos. "El día de Bolivia, en nuestro segundo partido, merecimos más, hicimos todo para ganar. Comparto que nos faltó más rigor jugando de local. Pero ese día nos hubiera ubicado con otra sensación, sin depender de otros", indicó Machete.