Eduardo Berizzo, pese a la medalla de plata que consiguió en Santiago 2023, vive horas difíciles al mando de la Selección Chilena. Sobre el estratega todavía pesa la derrota ante Venezuela por la fecha 4 de las Eliminatorias y ante Paraguay y Ecuador se juega gran parte de su futuro.

Pero ya existen quienes lo ven fuera del Equipo de Todos una vez cumplida la fecha 5 y 6 de las Eliminatorias, por lo que de a poco han ido sonando nombres de cara al futuro. Ricardo Gareca, Gustavo Quinteros, e incluso Nicolás Córdova, actual DT de la Sub 20, han sido mencionados en su momento.

El truque que propone Borghi entre Colo Colo y la Roja

Y fue sobre el actual DT de Colo Colo que se refirieron en Todos Somos Técnicos. En la instancia, Marcelo Vega señaló que el adiestrador está dilatando su renovación con el Cacique porque quiere ver qué pasa con la Selección Chilena, a la cual se le ha vinculado muchas veces.

Ante ese comentario, Claudio Borghi entró en la discusión y apostó por una idea un tanto rebuscada. “Que hagan un truque. Que vaya Berizzo a Colo Colo y que se vaya Quinteros a la Selección”, señaló el Bichi, quien supo dirigir a la Roja durante el proceso clasificatorio a Brasil 2014.

No es la primera vez que Borghi se refiere a la chance de Quinteros en la Selección. En conversación Radio Continental de Argentina, el Bichi señaló que no se sabe qué pasará “con Berizzo, pero ya se dice que, si no sigue, irán a buscar dos extranjeros que son los que más suenan acá”.

Ahi, el ex DT se atrevió a dar nombres. “Uno es (Ricardo) Flaco Gareca, de gran paso en Perú y el otro es Gustavo Quinteros, el técnico de Colo Colo, que es argentino-boliviano”, informó como voz autorizada de lo pasa en el fútbol chileno.

Para Berizzo, eso sí, sería una vuelta a su trabajo en clubes. Desde la temporada 2018/2019 que no dirige a una institución. Su último paso fue el Athletic de Bilbao, donde no se fue muy bien luego de una mala racha de 13 partidos sin ganar.

El elenco vasco lo despidió luego de 14 partidos en Liga, en puestos de descenso. Pero luego remontaron para terminar quedando octavos de la mano de Gaizka Garitano, quien se quedó en el club hasta 2021. Eso sí, Berizzo a nivel nacional puede decir que le dio la única estrella a O’Higgins, en el año 2013.

¿Debe seguir Eduardo Berizzo al mando de la Selección Chilena? ¿Debe seguir Eduardo Berizzo al mando de la Selección Chilena? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Hasta cuándo tiene contrato Eduardo Berizzo?

Tras confirmarse su llegada a La Roja, Berizzo firmó contrato hasta el término de las Clasificatorias al Mundial 2026, es decir, hasta el 30 de septiembre del 2025, con la opción de extender el vínculo, siempre y cuando se consiga entrar a la cita planetaria en Norteamérica.

¿Qué le resta a Colo Colo y su técnico?

Luego de ponerse al día con su triunfo ante Magallanes, al Cacique y Quinteros le restan cuatro partidos oficiales por el Campeonato Nacional 2023, además del amistoso que jugará con River Plate en Concepción, y la Final de Copa Chile, que para su suerte se cambió la fecha de disputa.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.