Un conflicto no menor se le viene a la Selección Chilena, y en especial al técnico Eduardo Berizzo, para los próximos dos juegos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, luego que el América se declare en rebeldía y avise que no hará caso al reglamento FIFA para entregar al volante Diego Valdés.

Es más, desde México, TNT Sports anunciara que las Águilas van a mantener al jugador nacional “oculto y sin jugar” para que no sea convocado a los duelos ante Paraguay y Ecuador, en una estrategia que está siendo criticada por expertos en ese país.

Entre ellos, destaca Fabián Estay, mundialista con Chile en Francia 1998, que actualmente trabaja en FOX Sports y que en diálogo con RedGol, fue enfático en ponerse del lado de La Roja en este conflicto, aunque le entrega cierta responsabilidad a Valdés, por no ser directo con el América sobre sus pasos.

“Aquí (en México) yo defendí a la Selección Chilena, no es porque el jugador tenga la culpa, pero uno cuando quiere jugar en la Selección y te van a poner, uno quiere jugar”, sostiene el Pelusa, quien agrega que “no es un tema que el América le ordene que pueda jugar un partido y el otro no. Eso dependerá del jugador

¿De qué lado se pone en este conflicto?

Estay es enfático en advertir que el “América no se puede negar si Chile, por reglamento FIFA, pida que Diego Valdés viaje, y si no demuestran que está lesionado, podría hacerlo. Entendiendo que no puede jugar, que se está recuperando de su lesión. Acá se habla que pueda estar para la liguilla, pues este fin de semana termina el torneo”.

En esa línea, sostiene que “acá no es sólo responsabilidad ni del América ni de la Selección, acá el jugador tiene que salir y decir que “yo quise jugar y no tuvo culpa la Selección” y siempre voy a querer jugar por la Selección. Entonces, acá hay una mala interpretación del tema”.

¿Qué lesión tiene el volante?

Tras salir tempranamente en la goleada que Chile sufrió en Venezuela, el parte médico indicó que Diego Valdés sufrió un desgarro muscular en la pantorrilla izquierda, lo que provocó la ira del América, donde su presidente, Santiago Baños, afirmó que La Roja “nos faltó el respeto”.

