Diego Valdés se ganó el cariño de los hinchas de la selección chilena con su buena actuación ante Perú en la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, pero lamentablemente al partido siguiente se lesionó.

22 minutos alcanzó a estar el volante nacional en la dura goleada de 3-0 sufrida ante Venezuela en la cuarta jornada de las clasificatorias para la próxima Copa del Mundo, y lo tuvo que reemplazar Darío Osorio. Así, ahora no llegará a la próxima doble fecha en noviembre.

Así al menos se lo cuentan a RedGol desde México, donde revelan el tiempo que pasará el mediocampista de 29 años nacido en Santiago recuperándose del desgarro muscular en la pantorrilla izquierda que sufrió en el Estadio Monumental de Maturín.

Fabián Estay contesta el llamado de la Redgoleta, y además revela que en el Club América siguen muy molestos con los problemas físicos que tendrán al formado en Audax Italiano alejado de las canchas por un largo periodo.

“Les habían dicho que Diego no estaba para jugar 180 minutos”

El exfutbolista chileno, mundialista en Francia 1998, cuenta que “el presidente o el director deportivo, que es Santiago Baños amigo mío que jugamos juntos en el Atlante con el Chamagol (Sebastián González), estaba muy molesto con la selección chilena“.

Todo, según Estay, “por el tema de que les habían comunicado que Diego tal vez no estaba para jugar 180 minutos, y de ahí viene el tema del desgarro al gemelo”.

Después, el ex Universidad Católica, Universidad de Chile y Colo Colo explica que “se habla de siete u ocho semanas (de recuperación), no sé como va la evaluación porque esto continúa y Diego aunque se recupere en un mes y medio o en un mes no va a estar para jugar porque no tendrá ritmo”.

“Una lesión en la pantorrilla es una de las lesiones más traicioneras y complicadas para cualquier deportista porque tienes eso de que estás bien y por ahí hace un pique y te vuelves a lesionar, entonces está complejo el tema de que Diego pueda ir (a la Roja en noviembre) y todo”, apuntó.

“Diego era ahora uno de los importantes y protagonistas de la selección chilena, y sobre todo cuando había encontrado esa comunión y esa afinidad con el medio periodístico y con la gente también, que al final se dieron cuenta que Diego si es un buen jugador y que puede aportar mucho a la selección”, concluyó.

La programación de la Roja para la última fecha de las Eliminatorias en 2023

Chile ya deja en el pasado la buena victoria de 2-0 sobre Perú y la humillante goleada de 3-0 sufrida ante Venezuela, y se enfoca en lo que viene. Así, el próximo desafío será el último de este 2023.

El jueves 16 de noviembre se disputará la quinta jornada de las clasificatorias a la Copa del Mundo de la FIFA que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026, donde a Chile le toca recibir a Paraguay en el Estadio Monumental desde las 21:30 horas.

Tras eso al equipo dirigido por Eduardo Berizzo le tocará salir a visitar un complicado rival. El jueves 21, desde las 20:30 horas, el Equipo de Todos se medirá con Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Eso será lo último de este año, y en septiembre de 2024 recién volverán las Eliminatorias. Para el 5 de septiembre está programado el Argentina vs Chile por la fecha 7, y el 10 del mismo mes se jugará el Chile vs Bolivia.

