La lesión de Diego Valdés en la histórica derrota de la Selección Chilena en Venezuela, trajo consecuencias en México, donde el club dueño de su pase, América, le saltó a la yugular al Equipo de Todos y tuvo duros términos hacia el equipo que dirige Eduardo Berizzo.

El encargado de dar a conocer el desahogo de las Águilas fue su presidente, Santiago Baños, que en entrevista con TUDN puso el grito en el cielo contra La Roja, acusándolos de ser inconcientes por no dosificar a su futbolista, luego de ser figura en la victoria por 2-0 ante Perú.

“Se me hace una falta de respeto lo que hizo Chile como selección. Se les avisó, se les mandó un estudio de lo que venía haciendo Diego, lo veníamos recuperando de la Fecha FIFA anterior”, afirma el directivo del América, que detalla la forma en que Berizzo “sobreutilizó” a Valdés.

“Nosotros lo recuperamos, él se va, participa 90 minutos, se les pidió a Chile que analizaran la carga que había tenido Diego y lo meten 87 minutos a todo lo que da (con Perú), después de inicio en el segundo partido (en Venezuela)”, agrega Baños.

No es todo, pues el presidente del América junto con sostener que “es lamentable que no piensen también en los equipos, que somos quienes les pagamos a los jugadores“, le advierte a La Roja que “ahora ellos no van a poder tener a Diego para noviembre”.

¿Qué lesión sufrió el volante chileno?

Tras salir del campo de juego en Maturín, desde México se dio a conocer la magnitud que Valdés sufrió “un desgarro muscular en la pantorrilla izquierda”, y que su tiempo de baja se estima que transcurra “entre cuatro y seis semanas“.

De esta manera, el creativo no podrá ser parte de la nómina de Chile para los próximos encuentros clasificatorios, en la fecha FIFA de noviembre, y advierten desde Norteamérica que recién estaría disponible para el inicio de la Liguilla en Liga MX.

¿Cuáles son los números del volante con La Roja?

Desde su debut con la Selección Chilena, el 28 de enero del 2015, hasta la actualidad, Diego Valdés disputó un total de 30 partidos, de los cuales fue titular en 17 ocasiones, donde registra dos goles, el más reciente en el recordado Clásico del Pacífico.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

El próximo partido de Chile, por las Eliminatorias al Mundial 2026 será como locales, cuando el jueves 16 de noviembre, reciba en el Estadio Monumental a Paraguay, en partido programado para las 21:30 horas.

Posteriormente, Berizzo y La Roja cerrarán el año como forasteros, el martes 20 del próximo mes, visitando a Ecuador, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, a contar de las 20:30 horas.

