La selección chilena sub 20, con Nicolás Córdova como entrenador, se juega la vida este viernes contra Egipto, por la tercera y última fecha del Mundial Sub 20 de Chile 2025. Cualquier tropiezo dejará seguramente eliminada a La Roja, lo que sería un fracaso.

A espera de definir si Chile pasa a octavos de final, el periodista Coke Hevia conversó con RedGol y responde: ¿quedar fuera en fase de grupos sería un fracaso?

“Sí, absolutamente. Lo que pasa es que Chile ya ganó un partido, entonces es altamente probable que clasifique“, dijo Hevia considerando la victoria contra Nueva Zelanda y la caída ante Japón. Agrega: “pero hay un tema que es bueno aclarar, al margen de Córdova, del técnico y los jugadores: ésta es la generación que dejaron botada los dirigentes. Por eso les falta jerarquía y físicamente no están a la altura de las otras selecciones”.

“Ésta es la generación de la pandemia y el estallido social, como para que también asuman los dirigentes una crítica que sólo se la están llevando Córdova y los jugadores. Ninguno ha estado a la altura, pero que los dirigentes no se hagan los giles“, complementó.

Pellegrini, una cortina de Humo de la ANFP para tapar el mal trabajo

Asimismo, la abrupta aparición de Manuel Pellegrini como el candidato más idóneo para asumir la selección chilena adulta tiene mal olor para Coke Hevia. El comunicador cree que es una cortina de humo de la misma directiva de Pablo Milad para tapar el pésimo trabajo del fútbol chileno a nivel juvenil y otros.

“¿Cabe alguna duda? A mí me dicen que Manuel Pellegrini puede venir a la selección y es un sorpresón, sigo sin creerlo. ¿Qué va a hacer Pellegrini? ¿Va a atenderles el teléfono a los representantes dueños de clubes que lo van a molestar? ¿En algún momento recibir comentarios de Aníbal Mosa o Michael Clark… que son un desastre? No me cae en la cabeza“, expuso.

Coke Hevia añade que “no me cabe ninguna duda que con estos dirigentes, Pellegrini no va a venir. Y podríamos adelantar las elecciones para diciembre, sí, ¿pero quién viene? Si podría ser presidente de la ANFP Christian Bragarnik o Fernando Felicevich. Esta cortina de humo no me calza“.

“Después, si llega sería una súper buena noticia, quién va a discutir a Manuel Pellegrini, pero esto no me calza”, sentenció tajante Coke Hevia.

