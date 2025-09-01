Con la generación dorada en retirada de la selección chilena, sigue el eterno debate de quién fue el mejor de todos. Jorge Valdivia no tuvo problemas en dar su opinión.

La última nómina de Nicolás Córdovapara la fecha doble de las Eliminatorias, estuvo marcada por la ausencia de los campeones de América. Jugadores como Alexis Sánchez, Arturo Vidal o Charles Aránguiz, quedaron definitivamente descartados de La Roja.

Valdivia elige al “más grande” de la generación dorada

Uno que protagonizó los momentos más lindos de Chile fue Jorge Valdivia. El Mago estuvo presente en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, además de conquistar la Copa América de 2015. Por esta razón, es palabra autorizada para hablar de esta época.

Valdivia fue muy importante en esta época. Si bien el formado en Colo Colo vivió grandes momentos a nivel de clubes, tanto en los Albos como en Palmeiras, los dos equipos que más lo marcaron, eligió cuál fue el gol más especial de su carrera.

“El gol a Australia (Mundial 2014) para mí es el gol más importante que hice en mi vida. Lo más importante es defender la camiseta de la selección”, indicó Valdivia en conversación con Matías Sammer.

También el histórico “10” de La Roja tuvo la misión de elegir al mejor jugador con el que compartió camarín. En esa situación, seleccionó a uno de la generación dorada sin dudarlo un segundo. “Con el más grande, Arturo Vidal”, remarcó el campeón de América, poniéndolo sobre Alexis Sánchez o Claudio Bravo, entre otros.

Jorge Valdivia tuvo una exitosa carrera, donde jugó en Colo Colo, Rayo Vallecano, Palmeiras, Al-Ain, Morelia y Mazatlán, entre otros. En la selección chilena jugó 79 partidos, dejando un total de 7 goles. Se retiró del fútbol en 2022 como uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol nacional.