“Bailé en su cara”: Jorge Valdivia reaparece y recuerda humillación a crack del fútbol mundial

Tras estar en prisión y verse envuelto en polémicas judiciales, Jorge Valdivia reapareció frente a las cámaras en un evento de pádel y no se guardó nada ante los micrófonos.

Frente al clásico formato pregunta – respuesta al hueso con Matías Sammer, el Mago fue consultado sobre los momentos icónicos en su exitosa carrera en Colo Colo, la selección chilena y el Palmeiras de Brasil.

“El gol a Australia (Mundial 2014) para mí es el gol más importante que hice en mi vida. Lo más importante es defender la camiseta de la selección”, partió diciendo.

Jorge Valdivia y su época de gloria mundial

Jorge Valdivia fue consultado sobre su peak en el fútbol, donde rápidamente repasó sus años en Palmeiras. Ahí, icónico momento sacó a relucir humillando a un recordado crack mundial.

“En Palmeiras estaba de moda bailar y bailé en la cara de Rogério Ceni en Sao Paulo. Los mejores recuerdos a nivel club, junto a Colo Colo, los clubes más importantes de mi carrera”, aseguró.

Publicidad

Publicidad

Y siguiendo con su talento en cancha, el Mago recordó la soñada noche ante Uruguay, por Copa América 2015, con la viral jugada gambeteando a un charrúa en el Estadio Nacional.

“El caño a Uruguay a Fucile marca un meme eterno, nada contra él, pero fue una jugada linda y deja un recuerdo en cuanto a memes. También recuerdo ser campeón ante la U en el Nacional (2006). Mi primer título en Colo Colo”, cerró.

Publicidad